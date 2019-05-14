Генпрокурор Украины извинился перед адвокатом Трампа 

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко извинился перед личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, который планировал, а затем отменил визит в Киев. Это произошло на фоне заявления депутата Верховной Рады Сергея Лещенко о том, что «Луценко систематически дезинформирует Джулиани».
Я думаю, что заявления отдельно взятого гражданина являются его личным отношением и не могут влиять на наши межгосударственные отношения. Я бы хотел принести извинения господину Джулиани за те оценки, которые допускает Лещенко в отношении господина Джулиани, — приводит ТАСС слова генпрокурора.
Ранее News.ru писал о том, что Лещенко намерен предать огласке документы, которые Луценко передал Джулиани. Кроме того, политик готов представить страницу из «чёрной бухгалтерии» Партии регионов, в которой фигурирует экс-глава предвыборного штраба Трампа Пол Манафорт.