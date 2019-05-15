Пентагон отслеживает российские ракеты из Норвегии

Радар «Глобус-2» в норвежском Вардё давно вызывает опасения российских экспертов и политиков. Формально он должен следить за космическим мусором, но, возможно, он также отслеживает пуски отечественных ракет. Сейчас американские военные специалисты проводят работы по модернизации объекта — не исключено, что в перспективе обновлённая станция станет одним из ключевых элементов системы ПРО США в Европе.

Американские граждане поселились в норвежском Вардё. Как отмечает телеканал NRK, речь идёт об обустройстве малой группы специалистов из 14 человек с семьями. Они проведут работы по совершенствованию развёрнутой на острове радиолокационной станции «Глобус-2». Не исключено, что американцы также установят в Вардё новую РЛС. В марте 2019 года сообщалось, что в порт города прибыло грузовое судно из Портленда, которое предположительно доставило компоненты новой системы. При этом норвежские спецслужбы и Пентагон не комментируют, какие именно работы на объекте ведут специалисты США.

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Научный сотрудник Института оборонных исследований Майкл Майер не исключает, что Америка строит в Вардё военный объект, который затем станет одним из ключевых элементов американской ПРО в Европе, призванной отслеживать пуски российских баллистических ракет в Арктике, в том числе с подводных лодок. В статье для авиационного журнала LUFTLED Майер предполагает: строящийся в Вардё радар будет напоминать использующийся сейчас в тестовом режиме радар GBR-P (Ground Based Prototype) в Тихом океане.

Поскольку объект расположен в 28 километрах от границы с Россией, «в непосредственной близости от военных объектов РФ на Кольском полуострове» (в частности, в 150 км от базы подлодок Северного флота в Гаджиево), в Осло уже готовятся к обострению отношений с Москвой.

Всё, что отклоняется от известной схемы, будет воспринято (Россией — News.ru) как провокация, — опасается научный советник Норвежского оборонного университетского колледжа подполковник Тормод Хейер. — Я думаю, что лучше всего было отправлять норвежских операторов для обучения в США, чтобы они могли выполнить свою работу. И Россия, и США, и Норвегия выиграли бы от этого, — полагает он.

В свою очередь, норвежский политик, лидер парламентской фракции «Партии Центра» Лив Сигне Наварсете, последовательно выступает против американской активности. По её мнению, участие Осло в строительстве «ядерного щита против России» провоцирует нежелательное ухудшение отношений с Москвой.

Очень важно, чтобы у нас были хорошие отношения и хороший диалог с Россией, и мы должны тщательно подумать, прежде чем вступать в сотрудничество с НАТО по ракетному щиту, — считает она.

Радар «Глобус-2» (Globus II AN/FPS-129 «Have Stare») был развёрнут в самом северном городе Норвегии Вардё в 1998 году. Формально объект находится в ведомстве Норвежской разведывательной службы (Norwegian Intelligence Service, NIS), его предназначение — отслеживание космического мусора на околоземных орбитах. Однако близость радара к российской границе и ключевым военным объектам, а также то, что «Глобус-2» был создан американской оборонной корпорацией Raytheon (прежде чем был развёрнут, проходил испытания в США), вызывают подозрения в Москве. Эксперты высказывали предположения, что на базе «Глобус-2» создаётся новая система — «Глобус-3», которая является совместным проектом NIS и Космического командования ВВС США.

В то же время, Норвегия не раз обвиняла Россию в том, что в ходе учений периодически отрабатывается уничтожение объектов на норвежской территории. По сведениям Осло, 24 марта 2017 года российские истребители вроде как имитировали атаку на радар в Вардё: самолёты приблизились к объекту на расстояние, достаточное для его поражения ракетами.

Радиолокационная станция «Глобус-3», в случае, если она действительно будет создана, с большой вероятностью будет использоваться США и НАТО для мониторинга российских ракетных пусков, полагает эксперт.

Павел Золотарёв, заместитель директора Института США и Канады РАН, бывший руководитель информационно-аналитического центра Минобороны России, генерал-майор в отставке:

С другой стороны, не стоит это оценивать как однозначную угрозу России. Наличие информации о ракетных пусках — скорее, положительное явление, которое позволит США не допустить ошибочных решений относительно России.

Но учитывая напряжённую внешнеполитическую ситуацию и присутствие американцев, РЛС в Вардё, вероятно, станет очередным поводом для политических спекуляций по поводу исходящей от США угрозы, заключает аналитик.