В G7 призвали Порошенко плавно передать власть Зеленскому

Представители стран G7 провели встречу с заканчивающим свое пребывание в должности главы Украины Петром Порошенко и призвали его плавно передать власть победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому

«Послы стран Большой семерки призывают Петра Порошенко к плавной передаче власти новому президенту», — сообщает пресс-служба французского председательства в G7.

Послы стран «Большой семерки» обсудили прогресс, достигнутый в сфере реформ за время его президентства. Представители G7 также похвалили Порошенко за высокий уровень организации выборов президента.

Действующий глава Украины в свою очередь обратился к G7 с просьбой оказать стране финансовую помощь.

Ранее комитет по вопросам регламента Рады рассмотрел семь постановлений дат, когда можно будет провести инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Все они были направлены в парламент страны, который путем голосования ее определит. Согласно трем проектам, инаугурация должна пройти 19 мая. На этой дате настаивает и сам Владимир Зеленский. В других постановлениях предлагается провести инаугурацию 17 мая, 20 мая, 26 мая и 28 мая.