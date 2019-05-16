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В G7 призвали Порошенко плавно передать власть Зеленскому 

ТК «Звезда» + ещё 28 15 часов назад
В Верховную раду направлены семь постановлений дат инаугурации избранного президента Украины.
Представители стран G7 провели встречу с заканчивающим свое пребывание в должности главы Украины Петром Порошенко и призвали его плавно передать власть победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
«Послы стран Большой семерки призывают Петра Порошенко к плавной передаче власти новому президенту», — сообщает пресс-служба французского председательства в G7.
Послы стран «Большой семерки» обсудили прогресс, достигнутый в сфере реформ за время его президентства. Представители G7 также похвалили Порошенко за высокий уровень организации выборов президента.
Действующий глава Украины в свою очередь обратился к G7 с просьбой оказать стране финансовую помощь.
Ранее комитет по вопросам регламента Рады рассмотрел семь постановлений дат, когда можно будет провести инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Все они были направлены в парламент страны, который путем голосования ее определит. Согласно трем проектам, инаугурация должна пройти 19 мая. На этой дате настаивает и сам Владимир Зеленский. В других постановлениях предлагается провести инаугурацию 17 мая, 20 мая, 26 мая и 28 мая.
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В мире , Видео , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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