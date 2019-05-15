СМИ Норвегии осудили министра за слова об «освобождении от социализма»

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Министр юстиции Норвегии Йоран Каллмюр во время празднования Дня Победы заговорил об «освобождении от социализма». Местные СМИ раскритиковали главу ведомства за его слова. Корреспондент газеты Dagbladet Мортен Странд отметил, что за пролитую русскую кровь Россия требует уважения. По его утверждению, слово «святотатство» уместно применить по отношению к министру. Журналист призвал не принижать заслуги СССР во время и после Второй мировой войны. Месяц назад лидеры России и Норвегии Владимир Путин Эрна Сульберг провели встречу, на которой вспомнили о Второй мировой войне. Норвежский премьер поблагодарила Россию за освобождение от нацистских оккупантов части Норвегии — Восточный Финнмарк. «Норвегия признает ту жертву, которую понес советский народ во время освобождения от оккупантов», — сказала она.