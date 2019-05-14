Сорвал аплодисменты: Порошенко указал Зеленскому путь

В ходе пресс-конференции по случаю годовщины проекта «Восточное партнерства» в Брюсселе Порошенко попросили дать Зеленскому совет.

«Следовать по пути Порошенко. Этого достаточно», — сказал он и удостоился аплодисментов.

Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта. Зеленский выиграл его с 30,24% голосов, Порошенко стал вторым с 15,95%.

Второй тур прошел 21 апреля. Зеленский набрал почти втрое больше голосов, чем действующий глава государства, — 73,23% против 24,46%.