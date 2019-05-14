Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит следовать по пути Петра Порошенко, которого он вскоре сменит на этом посту. Такой совет, как сообщает РИА Новости, пока еще действующий украинский лидер дал преемнику.
В ходе пресс-конференции по случаю годовщины проекта «Восточное партнерства» в Брюсселе Порошенко попросили дать Зеленскому совет.
«Следовать по пути Порошенко. Этого достаточно», — сказал он и удостоился аплодисментов.
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта. Зеленский выиграл его с 30,24% голосов, Порошенко стал вторым с 15,95%.
Второй тур прошел 21 апреля. Зеленский набрал почти втрое больше голосов, чем действующий глава государства, — 73,23% против 24,46%.
Дата инаугурации нового президента не назначена до сих пор. Выбрать ее предстоит депутатам Верховной рады, однако они не стали делать это перед пасхально-майскими каникулами. Обсуждение вопроса в украинском парламенте состоится сегодня.