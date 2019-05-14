Судья по делу Кочаряна отклонил предложение о самоотводе

Григорян рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Кочаряну до начала процесса по уголовному делу.

"Суд постановляет отклонить ходатайство адвокатов о самоотводе судьи", — сказал Григорян.

Ранее адвокат Кочаряна предложил судье взять самоотвод. Среди причин он отметил, что генпрокурор Артур Давтян вошел в зал заседаний через служебный вход, что предполагает возможность присутствия судьи и прокурора в одном помещении. По его словам, это может вызвать сомнение в обеспечении равенства сторон процесса. Также, по его мнению, за шесть дней, прошедших с момента получения судьей уголовного дела, он физически не мог ознакомиться со всеми томами.

Во вторник у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна. Между ними выстроился полицейский кордон.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован. Суд первой инстанции 18 января и 15 марта дважды продлевал арест экс-президента на два месяца. В феврале Специальная следственная служба заявила, что завершила предварительное следствие по делу о "свержении конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах.