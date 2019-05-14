Судья по делу Кочаряна отклонил предложение о самоотводе 

Судья по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна Давид Григорян отклонил предложение защиты бывшего главы государства взять самоотвод, передает корреспондент РИА Новости.
Григорян рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Кочаряну до начала процесса по уголовному делу.
"Суд постановляет отклонить ходатайство адвокатов о самоотводе судьи", — сказал Григорян.
Ранее адвокат Кочаряна предложил судье взять самоотвод. Среди причин он отметил, что генпрокурор Артур Давтян вошел в зал заседаний через служебный вход, что предполагает возможность присутствия судьи и прокурора в одном помещении. По его словам, это может вызвать сомнение в обеспечении равенства сторон процесса. Также, по его мнению, за шесть дней, прошедших с момента получения судьей уголовного дела, он физически не мог ознакомиться со всеми томами.
Во вторник у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна. Между ними выстроился полицейский кордон.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован. Суд первой инстанции 18 января и 15 марта дважды продлевал арест экс-президента на два месяца. В феврале Специальная следственная служба заявила, что завершила предварительное следствие по делу о "свержении конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.