Избранный президент Украины Владимир Зеленский пытается уговорить Верховную раду назначить инаугурацию на 19 мая. Депутаты не соглашаются, опасаясь роспуска. Однако Зеленскому будет сложно заменить соратников уходящего президента Петра Порошенко. Странностей в украинской политике все больше — по одну сторону баррикад оказываются те, кто считался злейшими врагами…
Миллион просмотров за роспуск Рады
Фракция "Самопомощи" в Раде поддержала предложение провести инаугурацию 19 мая. Хотя именно эти депутаты еще до второго тура, когда победа Зеленского стала очевидна, инициировали законопроект об ограничении полномочий президента. В этом подозревали обычный политический расчет — фракция хотела поторговаться с избранным главой государства. Если следовать этой логике, то штаб Зеленского и "Самопомощь" пришли к какому-то соглашению.
Но другие фракции не спешат идти на компромисс — дело не в упрямстве депутатов, а в принципе. Назначение даты инаугурации — это вопрос о том, сможет ли новый президент управлять хоть чем-то, кроме своей канцелярии. Украина по конституции — парламентско-президентская республика, здесь высока роль Рады и кабинета министров, формирующегося при активном участии депутатов. За полгода до выборов, назначенных на осень, Раду распускать нельзя. Поэтому возникла понятная коллизия: Зеленский стремится быстрее вступить в должность, а депутаты, опасаясь за свои кресла, оттягивают этот момент.
И сейчас "команда Зе" решила апеллировать напрямую к избирателям. Штаб Зеленского опубликовал видеообращение о необходимости роспуска Верховной рады, где отмечается: "Если количество просмотров достигнет миллиона, на этот вопрос обратит внимание новоизбранный президент Украины".
Интриги добавил олигарх Игорь Коломойский — бизнес-партнер Зеленского. На днях он высказал мнение, кому из старой команды стоило бы сохранить посты. По мысли Коломойского, министром внутренних дел вполне может остаться Арсен Аваков. Олигарх сделал ему традиционно двусмысленный комплимент: " (Аваков. — Прим. ред.) практически не скандальный. И сделавший реформу (МВД. — Прим. ред), кое-как работающую".
Такое заявление сенсацией не стало — Аваков еще в ходе предвыборной кампании разоблачал агитаторов Порошенко. А подконтрольные МВД активисты конфликтовали с националистами, поддержавшими украинского президента. Благожелательно о нем отзывался и представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков. "Аваков был представлен (на должность главы МВД. — Прим. ред.), если не ошибаюсь, по квоте "Народного Фронта", а сегодня у "Народного Фронта" — одна из двух ключевых фракций в коалиции. Поэтому я думаю, что до парламентских выборов и до создания одной или другой коалиции Аваков будет выполнять свои функции", — объяснил Разумков причину, по которой штабу Зеленскому необходимо считаться с министром.
Президент и "пастор"
Кроме того, Коломойский предложил оставить на посту однопартийца Авакова по "Народному фронту" Александра Турчинова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Хотя Турчинов всегда считался одним из самых верных соратников Порошенко. Во время предвыборной кампании, пытаясь снискать симпатии верующих, украинский президент приходил молиться в баптистский "Храм мира", где проповедь читал "пастор" Турчинов. И тот, агитируя за Порошенко, сравнивал его с Иисусом Христом.
Очевидно, ни Коломойского, ни штаб Зеленского прошлое Авакова и Турчинова не смущает. Можно предположить, что "команда Зе" хочет опереться на однопартийцев министра внутренних дел и секретаря СНБО — "Народный фронт". Но глава фракции в парламенте Максим Бурбак идею об инаугурации 19 мая не поддержал, напомнив, что это — День памяти жертв политических репрессий. "В день траура, 19 мая, мы должны склонить голову в скорби. Владимир Зеленский должен принять присягу в более торжественной обстановке, в другой день", — заявил Бурбак.
Но самым удивительным игроком "команды Зе" может стать еще один верный соратник Порошенко — генеральный прокурор Юрий Луценко. Сохранить ему кресло также посоветовал Коломойский.
Ради назначения "кума Юры" главой надзорного ведомства Порошенко в 2016-м продавил даже изменения в законе. И должность генпрокурора Луценко занял, не имя юридического образования, — президенту Украины нужен был свой человек на этом посту. В дальнейшем Луценко оправдал доверие: противостоял попыткам созданных при поддержке Вашингтона силовых структур подорвать позиции украинских политиков, в том числе Порошенко.
"Хорошим и порядочным человеком" Луценко называл советник Зеленского Андрей Богдан. Кстати, именно Богдана Коломойский предложил выдвинуть на пост главы администрации нового президента.
"Наплел фейков"
Еще один штрих к ситуации вокруг "команды Зе" — отказ Рудольфа Джулиани, адвоката президента США, приехать в Киев для встречи с Зеленским. Джулиани объяснил, что на Украине он окажется среди "людей, которые являются врагами президента (Дональда Трампа. — Прим. ред), а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов". Он назвал имя одного из этих "врагов". Им оказался депутат Рады от блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.
Лещенко поспешил оправдаться. Парламентарий объявил, что его оговорил генеральный прокурор и главный сторонник Порошенко — Юрий Луценко. "Джулиани систематически вводился в заблуждение Луценко. У Луценко проблема — ему надо пристроить себя в будущем политическом цикле", — негодовал Лещенко. "Вводя в заблуждение Джулиани, Луценко наплел ему кучу фейков, которые тот озвучил", — продолжал возмущаться народный избранник.
Как считает украинский политолог Андрей Золотарев, наблюдая за идущим процессом формирования "команды Зе", пока можно утверждать одно: от избранного президента оттирают Коломойского. "Если бы Игорь Валерьевич мог решать кадровые вопросы напрямую, он бы делал это тихо и спокойно, без ненужной публичности. Влияние Коломойского на Зеленского будет падать, это неизбежный процесс — слишком много желающих руководить новым президентом. Еще один неизбежный процесс — компромисс. Все ждали революции, но революции не будет, — уверен собеседник РИА Новости. — Да, Зеленский пожертвует самыми одиозными фигурами — ведь ему надо хотя бы не проиграть парламентские выборы, иначе он станет "хромой уткой" в самом начале своего президентства и будет ею оставаться до конца".
Наследством Порошенко можно считать и испорченные отношения с Трампом, полагает Золотарев. "В свое время приближенные Порошенко полезли не в свою игру, зачем-то приняв участие в политике в США. Сейчас пожинают ее последствия. И в окружении нового президента есть клиентелла демократической партии США, что в Вашингтоне воспринимается отнюдь не с восторгом", — заключает он.
По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, некоторых персон старого режима не трогают, потому что они были "либо ранее связаны с Зеленским, либо де-факто работали на Зеленского во время выборов, либо имеют внешнюю поддержку". Еще один возможный вариант: "команда Зе" пытается успокоить глав силовых ведомств — МВД, Генпрокуратуры и СНБО, чтобы те помогли обеспечить транзит власти, отмечает собеседник РИА Новости.
"Их готовы оставить временно, на переходный период, поверят ли они обещаниям "команды Зе" — это вопрос к личным качествам политиков. Я считаю, что они, как и все люди, склонны обманываться, — добавляет Бортник. — Но если новый президент не избавится от этих персон, то его рейтинг "просядет", от него ждут обновления лиц, а не сохранения статуса-кво".