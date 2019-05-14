«Революции не будет». Зеленский готов оставить друзей Порошенко на постах

Миллион просмотров за роспуск Рады

Фракция "Самопомощи" в Раде поддержала предложение провести инаугурацию 19 мая. Хотя именно эти депутаты еще до второго тура, когда победа Зеленского стала очевидна, инициировали законопроект об ограничении полномочий президента. В этом подозревали обычный политический расчет — фракция хотела поторговаться с избранным главой государства. Если следовать этой логике, то штаб Зеленского и "Самопомощь" пришли к какому-то соглашению.

Но другие фракции не спешат идти на компромисс — дело не в упрямстве депутатов, а в принципе. Назначение даты инаугурации — это вопрос о том, сможет ли новый президент управлять хоть чем-то, кроме своей канцелярии. Украина по конституции — парламентско-президентская республика, здесь высока роль Рады и кабинета министров, формирующегося при активном участии депутатов. За полгода до выборов, назначенных на осень, Раду распускать нельзя. Поэтому возникла понятная коллизия: Зеленский стремится быстрее вступить в должность, а депутаты, опасаясь за свои кресла, оттягивают этот момент.

И сейчас "команда Зе" решила апеллировать напрямую к избирателям. Штаб Зеленского опубликовал видеообращение о необходимости роспуска Верховной рады, где отмечается: "Если количество просмотров достигнет миллиона, на этот вопрос обратит внимание новоизбранный президент Украины".

Интриги добавил олигарх Игорь Коломойский — бизнес-партнер Зеленского. На днях он высказал мнение, кому из старой команды стоило бы сохранить посты. По мысли Коломойского, министром внутренних дел вполне может остаться Арсен Аваков . Олигарх сделал ему традиционно двусмысленный комплимент: " (Аваков. — Прим. ред.) практически не скандальный. И сделавший реформу ( МВД . — Прим. ред), кое-как работающую".

Такое заявление сенсацией не стало — Аваков еще в ходе предвыборной кампании разоблачал агитаторов Порошенко. А подконтрольные МВД активисты конфликтовали с националистами, поддержавшими украинского президента. Благожелательно о нем отзывался и представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков. "Аваков был представлен (на должность главы МВД. — Прим. ред.), если не ошибаюсь, по квоте "Народного Фронта", а сегодня у "Народного Фронта" — одна из двух ключевых фракций в коалиции. Поэтому я думаю, что до парламентских выборов и до создания одной или другой коалиции Аваков будет выполнять свои функции", — объяснил Разумков причину, по которой штабу Зеленскому необходимо считаться с министром.

Президент и "пастор"

Кроме того, Коломойский предложил оставить на посту однопартийца Авакова по "Народному фронту" Александра Турчинова , секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Хотя Турчинов всегда считался одним из самых верных соратников Порошенко. Во время предвыборной кампании, пытаясь снискать симпатии верующих, украинский президент приходил молиться в баптистский "Храм мира", где проповедь читал "пастор" Турчинов. И тот, агитируя за Порошенко, сравнивал его с Иисусом Христом

Очевидно, ни Коломойского, ни штаб Зеленского прошлое Авакова и Турчинова не смущает. Можно предположить, что "команда Зе" хочет опереться на однопартийцев министра внутренних дел и секретаря СНБО — "Народный фронт". Но глава фракции в парламенте Максим Бурбак идею об инаугурации 19 мая не поддержал, напомнив, что это — День памяти жертв политических репрессий. "В день траура, 19 мая, мы должны склонить голову в скорби. Владимир Зеленский должен принять присягу в более торжественной обстановке, в другой день", — заявил Бурбак.

Но самым удивительным игроком "команды Зе" может стать еще один верный соратник Порошенко — генеральный прокурор Юрий Луценко . Сохранить ему кресло также посоветовал Коломойский.

Ради назначения "кума Юры" главой надзорного ведомства Порошенко в 2016-м продавил даже изменения в законе. И должность генпрокурора Луценко занял, не имя юридического образования, — президенту Украины нужен был свой человек на этом посту. В дальнейшем Луценко оправдал доверие: противостоял попыткам созданных при поддержке Вашингтона силовых структур подорвать позиции украинских политиков, в том числе Порошенко.

"Хорошим и порядочным человеком" Луценко называл советник Зеленского Андрей Богдан. Кстати, именно Богдана Коломойский предложил выдвинуть на пост главы администрации нового президента.

"Наплел фейков"

Еще один штрих к ситуации вокруг "команды Зе" — отказ Рудольфа Джулиани, адвоката президента США, приехать в Киев для встречи с Зеленским. Джулиани объяснил, что на Украине он окажется среди "людей, которые являются врагами президента ( Дональда Трампа . — Прим. ред), а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов". Он назвал имя одного из этих "врагов". Им оказался депутат Рады от блока Петра Порошенко Сергей Лещенко

Лещенко поспешил оправдаться. Парламентарий объявил, что его оговорил генеральный прокурор и главный сторонник Порошенко — Юрий Луценко. "Джулиани систематически вводился в заблуждение Луценко. У Луценко проблема — ему надо пристроить себя в будущем политическом цикле", — негодовал Лещенко. "Вводя в заблуждение Джулиани, Луценко наплел ему кучу фейков, которые тот озвучил", — продолжал возмущаться народный избранник.

Как считает украинский политолог Андрей Золотарев, наблюдая за идущим процессом формирования "команды Зе", пока можно утверждать одно: от избранного президента оттирают Коломойского. "Если бы Игорь Валерьевич мог решать кадровые вопросы напрямую, он бы делал это тихо и спокойно, без ненужной публичности. Влияние Коломойского на Зеленского будет падать, это неизбежный процесс — слишком много желающих руководить новым президентом. Еще один неизбежный процесс — компромисс. Все ждали революции, но революции не будет, — уверен собеседник РИА Новости. — Да, Зеленский пожертвует самыми одиозными фигурами — ведь ему надо хотя бы не проиграть парламентские выборы, иначе он станет "хромой уткой" в самом начале своего президентства и будет ею оставаться до конца".

Наследством Порошенко можно считать и испорченные отношения с Трампом, полагает Золотарев. "В свое время приближенные Порошенко полезли не в свою игру, зачем-то приняв участие в политике в США. Сейчас пожинают ее последствия. И в окружении нового президента есть клиентелла демократической партии США, что в Вашингтоне воспринимается отнюдь не с восторгом", — заключает он.

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, некоторых персон старого режима не трогают, потому что они были "либо ранее связаны с Зеленским, либо де-факто работали на Зеленского во время выборов, либо имеют внешнюю поддержку". Еще один возможный вариант: "команда Зе" пытается успокоить глав силовых ведомств — МВД, Генпрокуратуры и СНБО, чтобы те помогли обеспечить транзит власти, отмечает собеседник РИА Новости.

"Их готовы оставить временно, на переходный период, поверят ли они обещаниям "команды Зе" — это вопрос к личным качествам политиков. Я считаю, что они, как и все люди, склонны обманываться, — добавляет Бортник. — Но если новый президент не избавится от этих персон, то его рейтинг "просядет", от него ждут обновления лиц, а не сохранения статуса-кво".