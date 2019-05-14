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В Венесуэле отреагировали на вторжение полиции США в посольство 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
В администрации вице-президента Венесуэлы заявили, что США нарушили международное право после того, как полицейские пытались войти в здание посольства страны в Вашингтоне, сообщает РИА "Новости".
Там заявили, что США нарушили международное права, войдя в здание посольства без разрешения властей Венесуэлы и лично президента Николаса Мадуро.
Ранее полиция США ворвалась в здание посольства Венесуэлы, где находятся сторонники президента Мадуро. Сотрудники полиции провели переговоры с активистами и покинуть здание.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , РИА Новости , Венесуэла , США
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