«Мы все — украинский народ»: чего хотят духовные лидеры от Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в фейсбуке «послание добра» от религиозных украинских представителей. В видео они обращаются к жителям Донбасса и Крыма . Многие из них утверждают, что стоит «оставить все ссоры позади» и воссоединиться, ведь все являются «украинским народом».

Избранный украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в фейсбуке видеопослание жителям Крыма и Донбасса.

«Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна!», — отметил украинский политик.

Известно, что ролик, в котором представители разных конфессий выступают с «посланием добра» жителям юго-востока Украины и гражданам полуострова Крым, был снят после встречи Зелеснкого с ними.

В съемках приняли участие предстоятель Украинской православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет (Денисенко), глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий, предстоятель Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук, а также раввины и муфтии. Все они, как заявил Зеленский, выступают за «здоровый диалог» и «переговоры ради решения конфликта».

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) выразил желание, как можно скорее прийти «к миру, справедливому миру». Напомним, что УПЦ КП после того, как ее распустили в мае, вошла в состав так называемой Православной церкви Украины.

«Я обращаюсь со словом любви и, ради бога, прошу тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом при помощи пушек, орудий, автоматов», — призвал митрополит Онуфрий, надеясь на то, что при помощи «человеческой мудрости» удастся решить все конфликты за столом переговоров.

Ахмед Тамим, являющийся муфтием Духовного управления мусульман Украины, считает, что все области Украины, независимо от их расположения — одна родина. Другой муфтий Саид Исмагилов призвал все жителей страны объединиться.

«Уважаемые украинцы, давайте объединимся, давайте оставим позади все ссоры. Мы — одна Украина, мы — один украинский народ», — сказал в обращении муфтий духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов.

«Библия нас учит любви к ближнему. Мы с вами не только ближе, мы с вами — одна страна. Мы за вас молимся. Мы вас очень любим», — заявил еще один религиозный представитель — главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф.

Отметим, что в той версии, которая доступна в интернете, нет предстоятеля созданной в декабре прошлого года объединенной ПЦУ митрополита Епифания (Думенко). Он, тем временем, принимал участие в записи ролика, сообщает «Лiга. Новости».

Эти высказывания киевский православный публицист Дмитрий Скворцов в разговоре с ФАН назвал «компромиссом».

«Думаю, политические высказывания иерархов УПЦ — это компромисс, не затрагивающий основы православной веры, на который может пойти священноначалие ради сохранения самой церкви на Украине», — сказал собеседник агентства.

Эксперт также выразил уверенность, что этот ролик «выпущен сейчас, потому что именно сейчас Владимир Зеленский идет во власть».

О том, что новоизбранный глава украинского государства договаривался о записи видеобращения с религиозными представителями, стало известно еще 2 мая. Тогда РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Зеленского, сообщило, что он встретился с ними и призвал установить диалог между жителями юго-восточной Украины и крымчанами.

Во время встречи Зеленский тогда отметил, что хочет объединить страну, прежде всего, не на словах, а на практике. Этому, по его мнению, сможет помочь конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности, в Крыму и Донбассе. Он отметил, что «это первый возможный шаг для возвращения их домой». Эти инициативы поддержали и остальные участники встречи.

Тем временем заместитель муфтия крымского полуострова Айдер Исмаилов сказал РИА «Новости», что духовные лидеры мусульман, проживающих на Украине, неоднократно проявляли неуважение на протяжении нескольких лет — с 2014 года. В связи с этим он считает, что начинать диалог с мусульманами полуострова им стоит с извинений.

Заместитель муфтия полуострова Крым отметил, что пока еще действующие украинские власти в свое время «внедрили в среду крымских мусульман экстремистские религиозные течения и всячески претворяли в жизнь государственную программу по ассимиляции крымско-татарского народа».

Киевские власти до сих пор не признают решение местных жителей вернуться в состав России. Напомним, что в марте 2014 года прошел референдум, на который пришли почти 90% населения полуострова. Крымчане практически единогласно решили стать россиянами. В результате этого голосования Крым попал под юрисдикцию России. Этот шаг не приняли многие европейские страны и США, которые впоследствии ввели многочисленные санкции против российской стороны.