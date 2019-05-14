Трамп пожелал экс-президенту США Джимми Картеру скорейшего выздоровления после операции

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Желаю бывшему президенту Джимми Картеру скорейшего выздоровления после его операции на бедре сегодня утром. Он был в очень хорошем настроении, когда мы говорили в прошлом месяце — он будет в порядке!» — написал Трамп.

Ранее Картер перенёс операцию после перелома бедра. Отмечается, что он получил травму, когда собирался на охоту на индеек.