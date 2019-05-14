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Трамп пожелал экс-президенту США Джимми Картеру скорейшего выздоровления после операции 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп пожелал экс-президенту США Джимми Картеру скорейшего выздоровления после операции, которую он перенёс из-за перелома бедра.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Желаю бывшему президенту Джимми Картеру скорейшего выздоровления после его операции на бедре сегодня утром. Он был в очень хорошем настроении, когда мы говорили в прошлом месяце — он будет в порядке!» — написал Трамп.
Ранее Картер перенёс операцию после перелома бедра. Отмечается, что он получил травму, когда собирался на охоту на индеек.
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