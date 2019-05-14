Президент Венесуэлы Мадуро проводит встречу с представителями ООН

Начало встречи транслировалось в Twitter Мадуро, а затем заседание в президентском дворце продолжилось уже за закрытыми дверями, сообщает телеканал "Россия 24".

А тем временем в Вашингтоне полиция не смогла выгнать из здания посольства Венесуэлы активистов, которые защищают ведомство от незаконного захвата. Венесуэльские дипломаты покинули посольство еще в апреле по требованию Вашингтона.

Теперь, как заявляют активисты, полицейские уговаривали их покинуть здание, но ушли ни с чем: ордера на арест не было. Отношения двух стран обострились после попытки властей США устроить в Венесуэле государственный переворот.