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Президент Венесуэлы Мадуро проводит встречу с представителями ООН 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сегодня встречается с представителями Организации Объединенных Наций. Стороны обсудят механизмы для экономического и социального развития Венесуэлы.
Начало встречи транслировалось в Twitter Мадуро, а затем заседание в президентском дворце продолжилось уже за закрытыми дверями, сообщает телеканал "Россия 24".
А тем временем в Вашингтоне полиция не смогла выгнать из здания посольства Венесуэлы активистов, которые защищают ведомство от незаконного захвата. Венесуэльские дипломаты покинули посольство еще в апреле по требованию Вашингтона.
Теперь, как заявляют активисты, полицейские уговаривали их покинуть здание, но ушли ни с чем: ордера на арест не было. Отношения двух стран обострились после попытки властей США устроить в Венесуэле государственный переворот.
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В мире , Николас Мадуро , ООН , Венесуэла
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