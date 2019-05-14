Китай направил медикаменты в Венесуэлу

Медикаменты из Китая прибывают в Венесуэлу , речь идет о двух миллионах единиц, сообщило министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Венесуэлы в Twitter.

"В Венесуэлу прибывает груз приблизительно из двух миллионов предметов медицинского назначения из Китая как часть технического взаимодействия двух стран", — отмечается в сообщении.

Ранее постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй заявлял, что гуманитарная помощь Китая Венесуэле полностью согласуется с долгосрочными принципами КНР в отношении предоставления помощи другим государствам, она не сопровождается никакими политическими условиями.

Ма Чжаосюй сообщил, что правительство Китая в этом году приняло решение предоставить народу Венесуэлы необходимую экстренную гуманитарную помощь, первая партия которой, в частности медикаменты и медицинское оборудование, была получена легитимным правительством Венесуэлы 29 марта.