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Китай направил медикаменты в Венесуэлу 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Карлос Эррера
Медикаменты из Китая прибывают в Венесуэлу, речь идет о двух миллионах единиц, сообщило министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Венесуэлы в Twitter.
"В Венесуэлу прибывает груз приблизительно из двух миллионов предметов медицинского назначения из Китая как часть технического взаимодействия двух стран", — отмечается в сообщении.
Ранее постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй заявлял, что гуманитарная помощь Китая Венесуэле полностью согласуется с долгосрочными принципами КНР в отношении предоставления помощи другим государствам, она не сопровождается никакими политическими условиями.
Ма Чжаосюй сообщил, что правительство Китая в этом году приняло решение предоставить народу Венесуэлы необходимую экстренную гуманитарную помощь, первая партия которой, в частности медикаменты и медицинское оборудование, была получена легитимным правительством Венесуэлы 29 марта.
В январе в Венесуэле начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявил о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Комментарии
В мире , Николас Мадуро , ООН , Венесуэла , Китай
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