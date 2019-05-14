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Бразилия ожидает предложения Китая об участии в инициативе «Один пояс — один путь» 

ТАСС 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Бразилия ожидает получить предложение КНР об участии крупнейшего латиноамериканского государства в инициативе "Один пояс — один путь" в ходе визита вице-президента Федеративной Республики Антониу Гамилтона Моурау в Пекин на следующей неделе.
"У нас имеются ожидания насчет инициативы "Один пояс — один путь", ждем, какие будут предложения", — сказал Моурау в понедельник журналистам телеканала Globo накануне визита в КНР. По словам вице-президента, помимо участия в заседании двусторонней Комиссии высокого уровня по сотрудничеству, эта задача является одной из основных целей его поездки в Китай.
Кроме того, Моурау собирается "передать политическое послание президента [Бразилии Жаира] Болсонару председателю [КНР] Си Цзиньпину". В нем речь пойдет об укреплении стратегического партнерства двух государств, уточнил он.
Инициатива "Один пояс — один путь" — концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капиталов.
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Комментарии
В мире , Цзиньпин Си , Бразилия , Китай
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