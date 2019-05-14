Бразилия ожидает предложения Китая об участии в инициативе «Один пояс — один путь»

Бразилия ожидает получить предложение КНР об участии крупнейшего латиноамериканского государства в инициативе "Один пояс — один путь" в ходе визита вице-президента Федеративной Республики Антониу Гамилтона Моурау в Пекин на следующей неделе.

"У нас имеются ожидания насчет инициативы "Один пояс — один путь", ждем, какие будут предложения", — сказал Моурау в понедельник журналистам телеканала Globo накануне визита в КНР. По словам вице-президента, помимо участия в заседании двусторонней Комиссии высокого уровня по сотрудничеству, эта задача является одной из основных целей его поездки в Китай.

Кроме того, Моурау собирается "передать политическое послание президента [Бразилии Жаира] Болсонару председателю [КНР] Си Цзиньпину ". В нем речь пойдет об укреплении стратегического партнерства двух государств, уточнил он.

Инициатива "Один пояс — один путь" — концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капиталов.