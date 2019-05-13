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Трамп предрек Ирану проблемы в случае необдуманных шагов властей 

ТАСС + ещё 2 56 минут назад
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если власти страны предпримут необдуманные шаги. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана. Если они сделают хоть что-то, то это будет огромная ошибка. Если они сделают хоть что-то, то будут сильно страдать", — заявил американский лидер журналистам в Белом доме.
5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входит Ближний Восток.
Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики". В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование ВС США. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , США , Хасан Роухани , Джон Болтон , Дональд Трамп , Иран
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