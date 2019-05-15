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Трамп призвал казнить всех убийц полицейских 

Газета.Ru + ещё 3 19 часов назад
Фото: ТАСС
Американский лидер Дональд Трамп призвал казнить всех, кто убивал сотрудников полиции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что об этом он сказал на мероприятии, посвященному памяти погибших при исполнении полицейских.
Президент США отметил, что нападения на сотрудников полиции должны прекратиться. Он предложил, приговаривать убийц к смертной казни быстро.
"Преступники, которые убили офицера полиции, должны незамедлительно по суду приговариваться к смертной казни, но суд должен идти быстро", — подчеркнул Трамп.
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В мире , США , Дональд Трамп
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