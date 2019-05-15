Трамп призвал казнить всех убийц полицейских

Американский лидер Дональд Трамп призвал казнить всех, кто убивал сотрудников полиции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что об этом он сказал на мероприятии, посвященному памяти погибших при исполнении полицейских.

Президент США отметил, что нападения на сотрудников полиции должны прекратиться. Он предложил, приговаривать убийц к смертной казни быстро.