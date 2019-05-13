Спикер Министерства обороны Украины по вопросам операции объединённых сил в Донбассе Дмитрий Гуцуляк рассказал о том, что среди жителей Донецкой и Луганской народных республик якобы растёт возмущение, вызванное особенностями процесса выдачи российских паспортов.
Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощённой схеме документы будут иметь отметку об «ограниченных возможностях» и будут действительны исключительно на территории Ростовской области, сообщает ТСН.
Президент России Владимир Путин подписал 24 апреля указ, который наделил жителей Донбасса правом получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. Позже глава государства уточнил, что рассматривает возможность упростить выдачу российских паспортов для всех украинцев.
Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Киев подготовит асимметричный ответ на «паспортный бандитизм». В правительстве Украины обсуждают возможную отмену льгот, социальных выплат и пенсий для жителей Донбасса, получивших российские паспорта, писал ранее News.ru.