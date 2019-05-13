Киев распространил информацию о неполноценности паспортов РФ

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам операции объединённых сил в Донбассе Дмитрий Гуцуляк рассказал о том, что среди жителей Донецкой и Луганской народных республик якобы растёт возмущение, вызванное особенностями процесса выдачи российских паспортов.

Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощённой схеме документы будут иметь отметку об «ограниченных возможностях» и будут действительны исключительно на территории Ростовской области, сообщает ТСН.