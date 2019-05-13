Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что действующий президент Украины Петр Порошенко готовит "узурпацию власти" в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, именно по этой причине Порошенко затягивает с инаугурацией новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского.
"Своих людей он расставляет в военной сфере и может выйти так, что де-факто Порошенко будет оставаться главнокомандующим еще долгое время", — отметила Савченко.
Она также добавила, что пока Зеленский официально не станет главой государства, Порошенко будет "красть и прятать то, что украл в офшорах, прятать какой-то бизнес".
Ранее Савченко потребовала в Раде назначить дату инаугурации Зеленского на 19 мая.
Зеленский также настаивает на проведении инаугурации 19 мая. Если мероприятие состоится в этот день, у него будет возможность распустить Раду.
30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.