Порошенко готовит «узурпацию власти» на Украине, заявила Савченко

По ее словам, именно по этой причине Порошенко затягивает с инаугурацией новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского

"Своих людей он расставляет в военной сфере и может выйти так, что де-факто Порошенко будет оставаться главнокомандующим еще долгое время", — отметила Савченко.

Она также добавила, что пока Зеленский официально не станет главой государства, Порошенко будет "красть и прятать то, что украл в офшорах, прятать какой-то бизнес".

Ранее Савченко потребовала в Раде назначить дату инаугурации Зеленского на 19 мая.

Зеленский также настаивает на проведении инаугурации 19 мая. Если мероприятие состоится в этот день, у него будет возможность распустить Раду.