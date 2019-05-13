Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уже слышали в 2014-м»: на призыв Зеленского ответили в Крыму 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек отреагировал на обращение новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к жителям Крыма и Донбасса. Об этом сообщает "Дума ТВ".
До этого Зеленский обнародовал "послание мира", в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются с "посланием мира" к жителям Крыма и Донбасса.
По его словам, призывы, которые были озвучены в видеобращении, все уже слышали в 2014 году.
"Если бы поверили тогда (в 2014 году. — "Газета.Ru"), то сегодня полуостров представлял бы собой Аппиеву дорогу после восстания Спартака с прибитыми к столбам крымчанами", — отметил Бальбек.
Он также добавил, что Россия уже сделала свой выбор — в пользу "мирного неба", а не "этнических чисток".
Ранее в Госдуме отреагировали на обращение Зеленского к жителям Донбасса и Крыма отреагировали.
Газета.Ru: последние новости
После заявления о "мразях" в Донбассе на министра подали в суд "Уже слышали в 2014-м": на призыв Зеленского ответили в Крыму Климкин шантажирует Запад выходом Украины из Минских соглашений
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , Госдума , Газета.Ru , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен7
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому29
Сердюков получил новую должность631
Самолет Меркель протаранил автомобиль5
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма47
Видео
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко
Шоу-бизнес
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Общество
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому
В мире
Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу
Шоу-бизнес
Жители деревни взбунтовались против студии Михалкова
Общество
Порошенко рассказал о своем будущем
В мире Украина
Виновен! Суд принял решение по Зеленскому
В мире Украина
Зеленский обнародовал «послание мира» Крыму и Донбассу
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение