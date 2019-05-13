«Уже слышали в 2014-м»: на призыв Зеленского ответили в Крыму

До этого Зеленский обнародовал "послание мира", в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются с "посланием мира" к жителям Крыма и Донбасса.

По его словам, призывы, которые были озвучены в видеобращении, все уже слышали в 2014 году.

"Если бы поверили тогда (в 2014 году. — "Газета.Ru"), то сегодня полуостров представлял бы собой Аппиеву дорогу после восстания Спартака с прибитыми к столбам крымчанами", — отметил Бальбек.

Он также добавил, что Россия уже сделала свой выбор — в пользу "мирного неба", а не "этнических чисток".