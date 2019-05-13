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Порошенко захотел скорейшей инаугурации Зеленского 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского. Об этом сообщают РИА Новости.
«Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка о скорейшем вступлении господина Зеленского в должность», — сказал Порошенко.
В то же время украинский лидер отказался комментировать вопрос о возможности назначения досрочных выборов в Верховную Раду, заявив, что необходимо «придерживаться конституционной нормы».
На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано пять постановлений о дате проведения инаугурации Зеленского 19, 20 и 26 мая и 1 июня. Сам Зеленский настаивает на приведении его к присяге 19 мая, обвиняя действующие власти в затягивании процесса инаугурации с целью не допустить возможности досрочных парламентских выборов.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22 процента избирателей, у Порошенко — 24,45 процента голосов.
Украинским законодательством установлено, что Верховная Рада обязана назначить дату проведения инаугурации президента в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов. В данном случае крайний срок проведения инаугурации — 30 мая. Парламент планирует принять решение по этому вопросу во время ближайшего пленарного заседания, которое пройдет 14 мая.
В случае если парламент не сможет большинством голосов определиться с датой инаугурации, ее единолично назначает спикер Верховной Рады. Действующий спикер украинского парламента Андрей Парубий выступает против досрочных выборов в Раду, которые будут назначены в случае ее роспуска. Если инаугурация состоится после 27 мая, Зеленский не сможет распустить парламент до окончания его полномочий.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Центризбирком России , Верховная Рада
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