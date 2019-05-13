Порошенко захотел скорейшей инаугурации Зеленского

«Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка о скорейшем вступлении господина Зеленского в должность», — сказал Порошенко.

В то же время украинский лидер отказался комментировать вопрос о возможности назначения досрочных выборов в Верховную Раду , заявив, что необходимо «придерживаться конституционной нормы».

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано пять постановлений о дате проведения инаугурации Зеленского 19, 20 и 26 мая и 1 июня. Сам Зеленский настаивает на приведении его к присяге 19 мая, обвиняя действующие власти в затягивании процесса инаугурации с целью не допустить возможности досрочных парламентских выборов.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22 процента избирателей, у Порошенко — 24,45 процента голосов.

Украинским законодательством установлено, что Верховная Рада обязана назначить дату проведения инаугурации президента в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов. В данном случае крайний срок проведения инаугурации — 30 мая. Парламент планирует принять решение по этому вопросу во время ближайшего пленарного заседания, которое пройдет 14 мая.