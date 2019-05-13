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После заявления о «мразях» в Донбассе на министра подали в суд 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Киевский суд получил два иска против министра социальной политики Украины Андрея Ревы после того, как он обозвал "мразями" жителей Донбасса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Министра обвиняют в том, что он "дискриминируют и унижают человеческое достоинство граждан Украины — жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку".
Реву хотят обязать воздерживаться от подобных высказываний. В настоящее время решается вопрос об открытии производств по делам.
Стоит отметить, что Рева назвал так жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР во время интервью. По его словам, беседа с журналистом длилась более получаса, но в итоговой вариант вошла лишь одна фраза. В ответ на это Рева заявил, что имел в виду другое и исправился, назвав жителей Донбасса уже "негодяями".
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В мире , Конфликты , Украина
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