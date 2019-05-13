После заявления о «мразях» в Донбассе на министра подали в суд

Киевский суд получил два иска против министра социальной политики Украины Андрея Ревы после того, как он обозвал "мразями" жителей Донбасса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

Министра обвиняют в том, что он "дискриминируют и унижают человеческое достоинство граждан Украины — жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку".

Реву хотят обязать воздерживаться от подобных высказываний. В настоящее время решается вопрос об открытии производств по делам.

Стоит отметить, что Рева назвал так жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР во время интервью. По его словам, беседа с журналистом длилась более получаса, но в итоговой вариант вошла лишь одна фраза. В ответ на это Рева заявил, что имел в виду другое и исправился, назвав жителей Донбасса уже "негодяями".