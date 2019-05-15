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Комитет Рады одобрил все даты инаугурации Зеленского 

Lenta.ru + ещё 68 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал парламенту проголосовать по каждому из них. Об этом сообщает «Украинская правда».
Депутаты зарегистрировали семь проектов, которые предлагали проведение церемонии приведения к присяги в период с 19 до 28 мая. Комитет признал, что все постановления мотивированы, так как они предполагают дату инаугурации в установленный законом срок.
По словам заместителя председателя комитета Павла Пинзеника, по регламенту, Рада будет голосовать за постановление по очереди, в порядке даты регистрации. Как только какое-то из них наберет большинство (226) голосов, следующие рассматриваться не будут.
Сам Зеленский настаивает на том, что церемония должна пройти 19 мая.
Если Верховная Рада большинством голосов не сможет определиться с датой инаугурации, то ее должен назначить спикер парламента. Андрей Парубий, занимающий эту должность, выступает против досрочных выборов в Раду. В том случае, если Зеленский официально вступит в должность после 27 мая, он не сможет распустить парламент до окончания его полномочий.
Второй тур президентских выборов прошел на Украине 21 апреля. Зеленский набрал около 73 процентов голосов, а его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко — чуть более 24 процентов.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада
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