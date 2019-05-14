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Еврокомиссия опровергла искажение имени Порошенко на брифинге в Брюсселе 

ТАСС + ещё 27 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия (ЕК) опровергла искажение имени президента Украины Петра Порошенко на брифинге во вторник в Брюсселе, о чем ранее сообщили некоторые русскоязычных СМИ. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. По версии СМИ, ранее на ежедневном брифинге для журналистов в Еврокомиссии, Схинас назвал Порошенко "Педро".
"Я назвал президента Украины по его имени — Петро Порошенко, — пояснил Схинас. — Я не знаю об этой истории".
На брифинге, излагая повестку дня председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, Схинас заявил: "Председатель Юнкер встретился сегодня с президентом Украины Петро Порошенко, который наградил его украинским орденом Ярослава Мудрого". Схинас не уточнил, за что Юнкер получил эту награду, однако впоследствии пресс-служба ЕК распространила запись церемонии награждения, согласно которой орден Ярослава Мудрого первой степени вручен Юнкеру за "личный вклад в развитие сотрудничества ЕС и Украины, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержку реформ на Украине".
В понедельник Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого также главу Евросовета Дональда Туска.
Орден князя Ярослава Мудрого — государственная награда Украины за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета страны, развития экономики, науки, образования, культуры. Учрежден в 1995 году, до учреждения в 2008 году ордена Свободы был высшим орденом страны для иностранцев.
Порошенко находится в Брюсселе в последний раз в должности президента Украины в рамках юбилейной конференции "Восточного партнерства", на которой отмечается 10-летие этой программы.
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В мире , Украина , Жан-Клод Юнкер , Петр Порошенко , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС , Брюссель
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