Еврокомиссия опровергла искажение имени Порошенко на брифинге в Брюсселе

Еврокомиссия (ЕК) опровергла искажение имени президента Украины Петра Порошенко на брифинге во вторник в Брюсселе , о чем ранее сообщили некоторые русскоязычных СМИ. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. По версии СМИ, ранее на ежедневном брифинге для журналистов в Еврокомиссии, Схинас назвал Порошенко "Педро".

"Я назвал президента Украины по его имени — Петро Порошенко, — пояснил Схинас. — Я не знаю об этой истории".

На брифинге, излагая повестку дня председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера , Схинас заявил: "Председатель Юнкер встретился сегодня с президентом Украины Петро Порошенко, который наградил его украинским орденом Ярослава Мудрого". Схинас не уточнил, за что Юнкер получил эту награду, однако впоследствии пресс-служба ЕК распространила запись церемонии награждения, согласно которой орден Ярослава Мудрого первой степени вручен Юнкеру за "личный вклад в развитие сотрудничества ЕС и Украины, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержку реформ на Украине".

В понедельник Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого также главу Евросовета Дональда Туска.

Орден князя Ярослава Мудрого — государственная награда Украины за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета страны, развития экономики, науки, образования, культуры. Учрежден в 1995 году, до учреждения в 2008 году ордена Свободы был высшим орденом страны для иностранцев.

Порошенко находится в Брюсселе в последний раз в должности президента Украины в рамках юбилейной конференции "Восточного партнерства", на которой отмечается 10-летие этой программы.