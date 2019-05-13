Виновен: суд принял решение по Зеленскому

Оболонский районный суд Киева признал президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах главы государства, сообщает РИА Новости. Поводом для судебного разбирательства стала демонстрация политиком заполненного бюллетеня в ходе голосования.

Инцидент произошёл 28 апреля во время второго тура голосования на выборах президента Украины. Зеленский показал журналистам заполненный бюллетень, таким образом нарушив закон. На месте происшествия полицейскими был составлен административный протокол. Накануне суд рассмотрел дело по существу.

Отмечается, что на заседание политик не явился, через своих адвокатов попросив провести разбирательство в его отсутствие. Юристы Зеленского отстаивая позицию своего подзащитного заявили, что бюллетень был продемонстрирован исключительно по просьбе представителей СМИ. При этом, по их словам, призывов, за кого нужно голосовать, озвучено не было.

Суд, выслушав сторону защиты, постановил признать Зеленского виновным и назначить ему штраф.

«Зеленского Владимира Александровича признать виновным в совершении правонарушения… и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 гривен», — цитирует издание слова судьи Владислава Девятко.

По данным РИА Новости, также на Зеленского возложили оплату судебного сбора.