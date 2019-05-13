Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виновен: суд принял решение по Зеленскому 

Рамблер 1 час назад
Оболонский районный суд Киева признал президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах главы государства, сообщает РИА Новости. Поводом для судебного разбирательства стала демонстрация политиком заполненного бюллетеня в ходе голосования.
Инцидент произошёл 28 апреля во время второго тура голосования на выборах президента Украины. Зеленский показал журналистам заполненный бюллетень, таким образом нарушив закон. На месте происшествия полицейскими был составлен административный протокол. Накануне суд рассмотрел дело по существу.
Отмечается, что на заседание политик не явился, через своих адвокатов попросив провести разбирательство в его отсутствие. Юристы Зеленского отстаивая позицию своего подзащитного заявили, что бюллетень был продемонстрирован исключительно по просьбе представителей СМИ. При этом, по их словам, призывов, за кого нужно голосовать, озвучено не было.
Суд, выслушав сторону защиты, постановил признать Зеленского виновным и назначить ему штраф.
«Зеленского Владимира Александровича признать виновным в совершении правонарушения… и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 гривен», — цитирует издание слова судьи Владислава Девятко.
По данным РИА Новости, также на Зеленского возложили оплату судебного сбора.
Комментарии37
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина выдвинула ультиматум Европе213
Трамп захотел встретиться с Путиным111
ЧП в школе: как подросток взял заложников17
Извините, опоздал. Ученица о захвате заложников в школе2
В Киеве назвали сроки захвата Донбасса193
Видео
Виновен! Суд принял решение по Зеленскому
В мире Украина
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Извините, опоздал. Ученица о захвате заложников в школе
Происшествия
Украина выдвинула ультиматум Европе
В мире Европа
ЧП в школе: подросток взял в заложники класс и учителя
Образование Происшествия
ЧП в школе: как подросток взял заложников
Происшествия Статьи
Трамп захотел встретиться с Путиным
США В мире
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Суд решил судьбу Сергея Зверева
Шоу-бизнес
Россиянин дважды осквернил здание областного правительства
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение