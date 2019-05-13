Украина приготовила России «сюрпризы»

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Киев пообещал РФ «сюрпризы» из-за паспортов для ДНР и ЛНР 

Рамблер + ещё 29 42 минуты назад
Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал России «сюрпризы» в ответ на решение об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Европейская правда».
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«На самом деле будет несколько сюрпризов… Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей биометрии. Есть идеи, связанные с последующей переписью (населения). То есть очень-очень многое», — заявил Климкин журналистам в Брюсселе в ходе празднования 10-й годовщины Восточного партнерства.
Он отметил, что часть «сюрпризов» будет осуществляться «на уровне спецслужб», поэтому общественность о них не узнает. Другая же часть будет обнародована позже.
Климкин также сообщил журналистам, что обсудил с главами МИД стран Евросоюза необходимость поиска консолидированного ответа на действия России, которые, по его словам, представляют собой «угрозу для всего ЕС».
29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
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В мире , Видео , Политика , Украина
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