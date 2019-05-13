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Дело об изнасиловании против Ассанжа возобновляют в Швеции 

Газета.Ru + ещё 25 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Прокуратура Швеции возобновляет расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в изнасиловании, передает РИА "Новости".
"Я приняла решение о возобновлении дела. Существует серьезные основания подозревать вину Ассанжа", — заявила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.
Отмечается, что Швеция потребует от Великобритании выдать Ассанжа.
В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах из-за якобы произошедшего секса без презерватива с двумя женщинами. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.
В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.
В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.
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В мире , Wikileaks , РИА Новости , Швеция
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