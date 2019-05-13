Иран пригрозил США «ударом в голову» в ответ на агрессию

Иран готов ответить Америке на любые силовые действия, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал Хосейн Салами. По его словам, это будет «удар в голову». Использовать авианосцы США не рискнут — они весьма уязвимы, добавил глава КСИР, а Иран располагает «адекватными и достаточными» возможностями по обороне страны. Сейчас в Персидский залив направлена авианосная группа атомного « Авраама Линкольна ».

«Удар в голову» нанесет Иран Америке, если США предпримут против Исламской республики действия военного характера. Об этом заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами, передает ФАН.

«Если американцы сделают свой шаг, мы ударим их в голову», — заявил он.

Использовать свою главную ударную силу в Персидском заливе — авианосцы — Вашингтон не рискнет, убежден Салами. Причиной тому — «адекватные и достаточные» оборонительные возможности Ирана и уязвимость американских кораблей.

Вероятность военного нападения США на Иран в Тегеране считают нулевой. Член парламентской комиссии Ирана по внешней политике и безопасности Аллаэддин Боруджерди напомнил, что победу в восьмилетней войне с Ираком одержал Иран, и «Запад вместе с США это помнят».

«С тех пор наша страна намного продвинулась вперед, и мощь ее вооруженных сил многократно выросла», — подчеркнул он.

6 мая советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Пентагон направил в регион авианосец «Авраам Линкольн» с оперативной группой бомбардировщиков, готовых «безжалостно применить силу» против Ирана.

Он также добавил, что США посылают «ясный и безошибочный сигнал» Ирану. Вашингтон ответит на «нападение» Тегерана на интересы США и их союзников, подчеркнул Болтон. Кроме того, Штаты развернут на Ближнем Востоке зенитно-ракетный комплекс Patriot и десантный корабль USS Arlington на фоне напряженных отношений с Исламской республикой.

В начале мая Иран заявил, что перестает частично соблюдать условия ядерной сделки. Решение было принято иранской стороной после того, как Вашингтон перешел к жесткому давлению в том числе путем демонстрации военной силы в регионе Персидского залива. В Тегеране решили не соблюдать ограничения, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Исламская республика приостанавливает продажу «ядерных» ресурсов на два месяца.

Тегеран уточняет, что готов вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках ядерной сделки в случае обеспечения своих интересов. Речь идет о соглашении между Ираном, Германией Францией, Великобританией, Россией, Китаем и США, которое было заключено в 2015 году.

По мнению наблюдателей, решение Ирана лишь частично выйти из сделки говорит о том, что Тегеран сохраняет пространство для переговоров и не желает идти на конфронтацию с США.

В Вашингтоне опасаются, что в случае военных действий США против Ирана, иранцы могут ответить ассиметрично, совершая теракты против американских военных на Ближнем Востоке. На днях администрация Белого дома заявила, что обладает сведениями, что Иран может атаковать военных в Ираке и в Сирии. Контингент войск США в этих странах не слишком крупный, но если Америка начнет нести любые потери на Ближнем Востоке, это может серьезно повлиять на шансы Трампа вновь став президентом в 2020 году.

8 мая американский президент подписал указ о введении санкций против иранского производства металлов. Цель документа — лишить Иран доходов от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди. Санкции, в частности, грозят физическим лицам за покупку, продажу, транспортировку металлов, произведенных в Иране.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Америка примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана. По его словам, американский президент Дональд Трамп это объяснил максимально прозрачно. Ответ Вашингтона при этом будет «адекватным».

Кроме того, Помпео подчеркнул, что американская сторона направляет свои усилия на то, чтобы изменить поведение властей страны.

«Мы не просчитаемся: наша цель — не война, наша цель — изменение поведения иранского руководства», — отметил Помпео.

Он также добавил, народ Ирана «получит то, что он хочет, и то, что он заслуживает».

Востоковед Гумер Исаев в разговоре с НСН объяснил, почему Тегеран пошел на такой шаг и как дальше будут развиваться отношения Ирана с Соединенными Штатами.