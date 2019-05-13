Европейцы отказались считать США надежным партнером, показал опрос

Более 40% европейцев уверены, что США не являются надежным партнером для Евросоюза , следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром YouGov.

Результаты были опубликованы в ряде европейских изданий, в том числе в испанской газете El País.

По мнению 45% европейцев, США не являются надежным партнером для безопасности ЕС, самая высокая степень недоверия у немцев — 68%, 29% европейцев ответили на этот вопрос "ни да, ни нет", 17% считают США надежным партнером, 9% затруднились или не захотели ответить.

Китай считают угрозой 31% опрошенных, 28% угрозы не видят, "ни да, ни нет" ответили 32%. Каждый десятый не знает ответа на вопрос или не захотел отвечать.

Опрос проводился онлайн с 16 по 29 апреля, в нем приняли участие 8021 человек из восьми стран (Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Бельгия, Швеция и Венгрия).