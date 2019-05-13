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Die Welt: преемница Меркель заверила, что досрочной смены канцлера не будет 

RT на русском 47 минут назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр исключила возможность досрочной смены канцлера. Об этом она заявила в интервью Die Welt, сказав, что нынешнее правительство проработает до конца всего легислатурного периода. А вопрос выбора кандидатуры на пост нового главы государства будет решаться только поздней осенью 2020 года.
«Канцлер и правительство избраны на весь легислатурный период, и граждане по праву ожидают, что они серьёзно отнесутся к своим обязанностям», — заявила в интервью Die Welt генеральный секретарь Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Она также подчеркнула, что сама лично не прилагает никаких усилий к досрочной смене власти, и напомнила, что после ухода с поста канцлера Ангела Меркель не собирается баллотироваться вновь.
Вопрос выбора кандидатуры на пост главы государства будет приниматься на партийном заседании ХДС поздней осенью 2020 года, объяснила политик:
«Мы примем новую основополагающую программу и базирующуюся на ней правительственную программу. На этом партийном заседании мы также будем решать, кто станет нашим кандидатом на место канцлера в 2021 году».
Сейчас Карренбауэр занимается развитием ХДС в плане личного состава партии, содержательной части и организационных моментов. Конфликт с партнёрами по коалиции (ХСС) в 2018 году отбросил партию назад. Возникла угроза распада ХДС, но «я приложила все возможные усилия, чтобы этого не допустить», объясняет политик.
Когда журналист спросил Карренбауэр о её отношениях с Меркель, та сказала, что не назвала бы действующего канцлера «подругой», а скорее «соратницей». Генсек ХДС также не согласна с определением «покровительница», хотя признаёт, что многому научилась у Меркель. Карренбауэр поддерживает с ней очень тесный контакт:
«Особенно сейчас в ходе предвыборной борьбы (в Европарламенте. — ИноТВ) в некоторые дни я разговариваю с ней больше, чем с моим мужем».
Лидер ХДС также ответила на критику со стороны членов Социал-демократической партии Германии, которые называют её гомофобкой, националисткой, которая отрицает глобальное потепление:
«Это в первую очередь признак собственной слабости. Кто считает, что предвыборную борьбу нужно вести только с помощью нападок на других, похоже, не слишком верит в то, что предлагает сам в плане персоналий и содержания».
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Комментарии
В мире , Статьи , Ангела Меркель , Европарламент , Die Welt
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