Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: от Зеленского спрятали булаву 

Рамблер 58 минут назад

"Хромая утка" прячет булаву от Зеленского

«Хромая утка» прячет «булаву» от нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом, как пишет «Коммерсант», заявил он сам. Булава — давний символ власти президента на Украине. В апреле им был избран Зеленский, однако даже дата его инаугурации до сих пор не назначена. Ее предстоит выбрать депутатам Верховной рады, однако те не стали делать это перед пасхально-майскими каникулами. Недавно Зеленский обратился к парламентариям с требованием «остановить политические судороги хромой утки», вероятно, подразумевая действующего главу государства Петра Порошенко, и не «прятать» от него булаву — назначить инаугурацию на 19 мая.

Как полиция борется с телефонными аферистами

Борьба с телефонными мошенниками стала системной и эффективной, рассказал «Известиям» глава управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Москвы Юрий Демин. Звонари связываются с жертвой по телефону и выманивают данные привязанной к номеру карты. По словам генерал-майора Демина, звонари мыслят как менеджеры (предпочитают не вкладывать деньги в технологии, без которых можно обойтись), предпочтение отдают пожилым жертвам (они доверчивее), одним из факторов снижения числа подобных преступлений является ужесточение наказания (до шести лет лишения свободы, согласно вступившей в силу в апреле 2018 года редакции 158-й статьи УК), а одним из препятствий для еще большего снижения — недостаточно строгий контроль за оборотом сим-карт.

Ультиматум Ирана не касается России

Ультиматум Ирана касается Европы, а не России, рассказал «Известиям» высокопоставленный собеседник в дипломатических кругах исламской республики. На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани написал письма лидерам пяти стран — России, Китая, Франции, Германии и Великобритании. В них он потребовал от участников ядерной сделки приступить к выполнению своих обязательств в течение 60 дней. В противном случае Роухани пригрозил перестать выполнять свои.
«Текст писем идентичен, но мы очень сильно различаем свою позицию в адрес России от своей позиции в адрес европейских стран», — заявил собеседник «Известий».

ВСУ превращаются в вермахт

Нацистская символика становится украинской, пишет «Взгляд». В прошлом году эмблемой 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады стал эдельвейс. Тот же цветок был эмблемой одноименной горнострелковой дивизии в составе вермахта, «прославленной» казнью пяти тысяч пленных итальянских военных и тысячи мирных жителей в Польше, Греции и Италии. Эдельвейс является эмблемой еще одной украинской бригады — 10-й отдельной горно-штурмовой, — а эмблемой 24-й бригады является геральдический лев, который был размещен на шевронах дивизии СС «Галичина». Шевроны 93-й украинской бригады украшает орел в легко узнаваемой нацисткой стилистике.

Россияне вызвались работать бесплатно

Три четверти россиян готовы работать бесплатно. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Опрос был проведен 7 мая в формате телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Оказалось, что 78% опрошенных продолжали бы работать, даже если бы у них не было финансовой необходимости делать это. 56% из них продолжали бы работать там, где работают сейчас, а 22% сменили бы место работы. 21% граждан признался, что предпочел бы уволиться и никогда не работать, не вынуждай их к этому необходимость зарабатывать деньги.
Комментарии23
В мире , Видео , Политика , Украина , Григорий Березкин , Хасан Роухани , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Юрий Демин , Верховная Рада , ВЦИОМ , газета "Известия" , Деловая газета "Взгляд" , РБК , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС решил судьбу новых санкций против РФ110
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево200
ЧП в школе: подросток взял в заложники класс и учителя
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 10063
«Букингемский дворец в ужасе»: Над Маркл сгущаются тучи28
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Сотни умерших: Выборы закончились гибелью людей
В мире Происшествия
Чем занимаются летчики на авиабазе Хмеймим
Общество Армия
Прекратить «истерию»: Во Франции защищают РФ
В мире Политика
Опознаны все погибшие при катастрофе SSJ100
Происшествия
Россиянам рассказали о новых длинных выходных
Общество Погода
Телеканал «пообщался» с покойной певицей на «похоронах» Доренко
Общество
Лазарев сравнил «Евровидение» с ЧМ по футболу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение