Пока вы спали: от Зеленского спрятали булаву

"Хромая утка" прячет булаву от Зеленского «Хромая утка» прячет «булаву» от нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом, как пишет «Коммерсант», заявил он сам. Булава — давний символ власти президента на Украине. В апреле им был избран Зеленский, однако даже дата его инаугурации до сих пор не назначена. Ее предстоит выбрать депутатам Верховной рады , однако те не стали делать это перед пасхально-майскими каникулами. Недавно Зеленский обратился к парламентариям с требованием «остановить политические судороги хромой утки», вероятно, подразумевая действующего главу государства Петра Порошенко , и не «прятать» от него булаву — назначить инаугурацию на 19 мая. Как полиция борется с телефонными аферистами Борьба с телефонными мошенниками стала системной и эффективной, рассказал «Известиям» глава управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Москвы Юрий Демин . Звонари связываются с жертвой по телефону и выманивают данные привязанной к номеру карты. По словам генерал-майора Демина, звонари мыслят как менеджеры (предпочитают не вкладывать деньги в технологии, без которых можно обойтись), предпочтение отдают пожилым жертвам (они доверчивее), одним из факторов снижения числа подобных преступлений является ужесточение наказания (до шести лет лишения свободы, согласно вступившей в силу в апреле 2018 года редакции 158-й статьи УК), а одним из препятствий для еще большего снижения — недостаточно строгий контроль за оборотом сим-карт. Ультиматум Ирана не касается России Ультиматум Ирана касается Европы, а не России, рассказал «Известиям» высокопоставленный собеседник в дипломатических кругах исламской республики. На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани написал письма лидерам пяти стран — России, Китая, Франции, Германии и Великобритании. В них он потребовал от участников ядерной сделки приступить к выполнению своих обязательств в течение 60 дней. В противном случае Роухани пригрозил перестать выполнять свои. «Текст писем идентичен, но мы очень сильно различаем свою позицию в адрес России от своей позиции в адрес европейских стран», — заявил собеседник «Известий». ВСУ превращаются в вермахт Нацистская символика становится украинской, пишет «Взгляд». В прошлом году эмблемой 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады стал эдельвейс. Тот же цветок был эмблемой одноименной горнострелковой дивизии в составе вермахта, «прославленной» казнью пяти тысяч пленных итальянских военных и тысячи мирных жителей в Польше, Греции и Италии. Эдельвейс является эмблемой еще одной украинской бригады — 10-й отдельной горно-штурмовой, — а эмблемой 24-й бригады является геральдический лев, который был размещен на шевронах дивизии СС «Галичина». Шевроны 93-й украинской бригады украшает орел в легко узнаваемой нацисткой стилистике. Россияне вызвались работать бесплатно Три четверти россиян готовы работать бесплатно. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ . Опрос был проведен 7 мая в формате телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Оказалось, что 78% опрошенных продолжали бы работать, даже если бы у них не было финансовой необходимости делать это. 56% из них продолжали бы работать там, где работают сейчас, а 22% сменили бы место работы. 21% граждан признался, что предпочел бы уволиться и никогда не работать, не вынуждай их к этому необходимость зарабатывать деньги.