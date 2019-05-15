Трамп встретится с Помпео после возвращения госсекретаря из Сочи

По этим данным, встреча состоится в 14:45 по местному времени (21:45 мск) в Овальном кабинете Белого дома и пройдет в закрытом режиме.

Госсекретарь США в ходе визита в Россию во вторник провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после чего был принят президентом России Владимиром Путиным. Лавров и Помпео провели в Сочи примерно трехчасовые переговоры, обсудив, как отметил глава МИД , как двусторонние отношения, так и наиболее актуальные международные и региональные вопросы, включая ситуации на Украине, в Венесуэле, Сирии и на Ближнем Востоке в целом, урегулирование проблем ядерных разработок КНДР и Ирана. Как подчеркнул Лавров, стороны сошлись на том, что "нужно постараться предпринять практические шаги по исправлению сложившейся [в российско-американских отношениях] ситуации".