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Трамп встретится с Помпео после возвращения госсекретаря из Сочи 

ТАСС + ещё 181 15 мая 2019
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп встретится в среду с госсекретарем Майклом Помпео после его возвращения из Сочи, где глава американской дипломатии провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует график американского лидера, распространенный во вторник пресс-службой Белого дома.
По этим данным, встреча состоится в 14:45 по местному времени (21:45 мск) в Овальном кабинете Белого дома и пройдет в закрытом режиме.
Госсекретарь США в ходе визита в Россию во вторник провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после чего был принят президентом России Владимиром Путиным. Лавров и Помпео провели в Сочи примерно трехчасовые переговоры, обсудив, как отметил глава МИД, как двусторонние отношения, так и наиболее актуальные международные и региональные вопросы, включая ситуации на Украине, в Венесуэле, Сирии и на Ближнем Востоке в целом, урегулирование проблем ядерных разработок КНДР и Ирана. Как подчеркнул Лавров, стороны сошлись на том, что "нужно постараться предпринять практические шаги по исправлению сложившейся [в российско-американских отношениях] ситуации".
В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам по итогам встречи Путина с Помпео, что "прорыва пока не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны".
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Комментарии13
В мире , США , Юрий Ушаков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Администрация США , Сочи
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