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Названы темы переговоров Помпео с Путиным и Лавровым 

РИА Новости + ещё 48 33 минуты назад
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Майк Помпео обсудит в Сочи Иран и стабилизацию в Сирии, сообщил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Помпео встретится в Сочи во вторник с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.
"Иран будет в повестке дня в Сочи. Иран играет дестабилизирующую роль в Сирии. Наша внешняя политика… такова, что нужно убрать все силы под иранским командованием из Сирии. Мы знаем, что в интересах России стабилизировать Сирию, а пока Иран использует Сирию как пусковую площадку для продвижения целей своей внешней политики, она стабильной не будет", — заявил Хук журналистам. Стенограмму заявлений Хука распространил госдепартамент.
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В мире , Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , США , Сочи
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