Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за вспышки насилия

Власти Шри-Ланки вновь инициировали временную блокировку социальных сетей из-за роста насилия после серии терактов, произошедших 21 апреля. Такую информацию в понедельник распространило агентство Reuters, ссылаясь на департамент государственной информации.

Так, в городе Чилау в воскресенье несколько десятков человек забросали камнями мечети и магазины, принадлежащие мусульманам. Причиной этого конфликта стала перепалка, ранее возникшая в Facebook. Местные СМИ также сообщили о нескольких инцидентах, произошедших в окрестностях города в ночь на понедельник.

Предыдущий запрет на использование соцсетей на Шри-Ланке был введен после серии взрывов на острове и сохранялся на протяжении почти 10 дней, пишет ТАСС.