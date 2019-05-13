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Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за вспышки насилия 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти Шри-Ланки вновь инициировали временную блокировку социальных сетей из-за роста насилия после серии терактов, произошедших 21 апреля. Такую информацию в понедельник распространило агентство Reuters, ссылаясь на департамент государственной информации.
Так, в городе Чилау в воскресенье несколько десятков человек забросали камнями мечети и магазины, принадлежащие мусульманам. Причиной этого конфликта стала перепалка, ранее возникшая в Facebook. Местные СМИ также сообщили о нескольких инцидентах, произошедших в окрестностях города в ночь на понедельник.
Предыдущий запрет на использование соцсетей на Шри-Ланке был введен после серии взрывов на острове и сохранялся на протяжении почти 10 дней, пишет ТАСС.
Напомним, в воскресенье 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. Взрывы прогремели в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Погибли около 250 человек, свыше пятисот человек получили ранения. Теракты были совершены смертниками, целью атаки которых были местные христиане. Ответственность за взрывы взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Власти задержали уже более 100 человек, предположительно причастных к терактам.
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Комментарии
В мире , Интернет , Происшествия , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Reuters , Шри-Ланка
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