«Сделка века»: Трамп готовит план по израильско-палестинскому урегулированию

Детали нового плана, получившего название «сделка века», просочились в СМИ. Согласно ему, якобы граница нового государства пройдет у Западного берега реки Иордан. Утечка информации случилась в тот момент, когда на юг Израиля градом сыпались ракеты, а в ответ артиллерия и авиация «утюжили» сектор Газа. В самый разгар побоища в прессе появились секретные детали «сделки века», которая должна прекратить вековой конфликт.

«Это утечка информации, совершенно преднамеренная, с тем, чтобы подготовить общественное мнение в Израиле, в Палестине и в мировых кругах, заинтересованных в мирном урегулировании», — считает политолог Роман Бронфман.

Администрация Трампа готовит предложение от которого будет нельзя отказаться. Официальное представление плана намечено в июне, после окончания священного для мусульман месяца рамадан.

По неподтвержденным данным, палестинцам передадут вдвое больше земель, чем сейчас находятся под их контролем, но исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями и прилегающими районами останется под израильским суверенитетом, как и западная часть города. Согласно плану США, организация освобождения Палестины и Хамас должны подписать соглашение о создании государства — Новая Палестина, а Израиль это государство обязан признать.

«Трамп дрессирует палестинцев при помощи своего большого друга из Саудовской Аравии — кронпринца Мохаммеда бин Салмана, который держит палестинскую администрацию на финансовом поводке, и требует от нее смириться с реальностью, угрожая в обратном случае лишить реальных денег», — пояснил доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Израильское руководство никаких комментариев от официальных лиц нет. Сейчас идет формирование правительства, коалиционный торг и никто не хочет ошибиться.

«Из-за того, что Беньямин Нетаниягу в очередной раз выиграл выборы и чувствует поддержку именно правых сил, которые как раз не намерены идти на какие-то уступки. И его будущее правительство будет еще больше зависеть от ультраправых партий, которые как раз ни на какие уступки и компромиссы идти не собираются», — отметил политолог Владимир Левин.

Как отнесется к соглашению Хамас, который в соответствии с ним должен разоружиться, пока большой вопрос. Руководство организации считает себя победителем в недавнем противостоянии, которое закончилось на его условиях. Даже мощная израильская армия не смогла остановить обстрелы без наземной операции. Не известно мнение по этому вопросу представителей более радикальной организации «Исламский джихад». Также не понятно, зачем нужен антикризисный план Трампу. По мнению большинства экспертов, он хочет остаться в истории, как человек, разрешивший конфликт на Ближнем Востоке. До него это пытались многие, но не получилось ни у кого.

«Он уже догадался, что там ничего не будет, но у него выборы на носу. Как минимум, предложить тем своим избирателям, которые еще этого не поняли, идею о том, что он, американский президент, сделал все, что мог и даже больше, он должен. Тогда какая-то часть колеблющихся избирателей, которые не могут выбрать между престарелыми представителями демократов и им скажет, ну ладно, вот, Трамп пытался, смотрите, как много он предложил. А все остальное — что теперь поделать. Историю изнасиловать еще никому не удалось, и вряд ли это удастся Трампу», — считает политолог Евгений Сатановский.

Неожиданно утечка повлияла на политические расклады в Израиле. Известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху активно обсуждает антикризисный план со своими будущими партнерами по коалиции. Теперь все ждут официальной публикации соглашения — это должно произойти сразу после окончания месяца Рамадан.