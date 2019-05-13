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В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на Белграду "уже привычно", что на него давят извне.
"К давлению мы устойчивы. У Запада найдутся возражения по любому поводу. Мы ввели безвизовый режим с Китаем — Запад против. Ввели его с Индией и Индонезией — Запад против. С Россией — опять против. Подписываем соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом — тоже недоволен. Причем не устраивают его только ситуации, когда отношения налаживает Сербия. Когда с Китаем дружат Хорватия, Венгрия, Германия, Запад не возражает", — сказал Дачич.
Министр добавил, что в отношении его страны применяются двойные стандарты.
"Германии и североевропейским странам можно использовать газ, идущий по "Северному потоку", а вот сербам российский газ покупать не следует — он же негативно на них влияет! То есть на немцев и других не влияет! Двойные стандарты. Но мы с ними сталкиваемся постоянно", — посетовал дипломат.
Также Дачич рассказал, что Сербия уже начала прокладку 400 километров газопровода "Турецкий поток", и выразил надежду, что "в Болгарии все будет в порядке и не возникнет препятствий". По словам министра, российский газопровод — это основная причина политического давления на Белград, однако газ Сербии "больше никто не предлагает"
"Турецкий поток" — проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море. Согласно планам, первая нитка предназначена для поставок российского голубого топлива турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
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В мире , Ивица Дачич , МИД , ЕАЭС , Russia Today , Индонезия , Китай , Сербия
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