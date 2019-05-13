Зеленский обнародовал «послание мира» Крыму и Донбассу

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Зеленский обнародовал «послание мира» 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обнародовал "послание мира", в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются с "посланием мира" к жителям Крыма и Донбасса. Об этом сообщает УНИАН.
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В видеообращении выступили несколько духовных лидеров, включая главу канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука, а также лидера одной из неканонических церковных структур, раскольника Филарета Денисенко.
Митрополит Онуфрий призвал прекратить разговор друг с другом "с помощью пушек, орудий, автоматов". Он выразил надежду, что все стороны конфликтов на Украине сядут за стол переговоров, чтобы решить проблемы как цивилизованные люди.
До этого Зеленский провел встречи с лидерами различных конфессий, результатом которого и стал видеоролик-обращение.
"Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна", — заявил Зеленский.
Ранее в Госдуме оценили планы Зеленского установить диалог с мусульманами Крыма.
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В мире , Видео , Украина , Республика Крым
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