Зеленский обнародовал «послание мира» Крыму и Донбассу

Зеленский обнародовал «послание мира»

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обнародовал "послание мира", в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются с "посланием мира" к жителям Крыма и Донбасса. Об этом сообщает УНИАН.

В видеообращении выступили несколько духовных лидеров, включая главу канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука, а также лидера одной из неканонических церковных структур, раскольника Филарета Денисенко.

Митрополит Онуфрий призвал прекратить разговор друг с другом "с помощью пушек, орудий, автоматов". Он выразил надежду, что все стороны конфликтов на Украине сядут за стол переговоров, чтобы решить проблемы как цивилизованные люди.

До этого Зеленский провел встречи с лидерами различных конфессий, результатом которого и стал видеоролик-обращение.

"Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна", — заявил Зеленский.

Ранее в Госдуме оценили планы Зеленского установить диалог с мусульманами Крыма.