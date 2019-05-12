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Как вернуть Донбасс за сутки, рассказали в Киеве 

Газета.Ru 27 минут назад
Бывший командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что на возвращение Донбасса нужно меньше суток. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться», — сказал Наев.
По его словам, «военное действие» займет меньше суток.
Он также добавил, что в настоящее время в Киеве не планируют решить конфликт в Донбассе «военным путем».
Ранее сообщалось, что в Киеве заявили о захвате новых территорий в Донбассе.
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В мире , Видео , Конфликты , Украина
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