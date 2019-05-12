Как вернуть Донбасс за сутки, рассказали в Киеве

Бывший командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что на возвращение Донбасса нужно меньше суток. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться», — сказал Наев.

По его словам, «военное действие» займет меньше суток.

Он также добавил, что в настоящее время в Киеве не планируют решить конфликт в Донбассе «военным путем».

Ранее сообщалось, что в Киеве заявили о захвате новых территорий в Донбассе.