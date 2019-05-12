Министр культуры Израиля отказалась идти на «Евровидение»

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что не намерена посещать "Евровидение-2019", которое в этом году проходит в израильской столице Тель-Авиве. Об этом сообщает Israelinfo.

Отвечая на вопрос министра науки Израиля Офира Акуниса о ее планах посетить конкурс, Регев заявила, что соответствующее приглашение ей поступало, но она отказалась. Причины отказа она не назвала.

"Меня приглашали, но я отказалась", — сказала Регев.

При этом израильские СМИ писали, что Регев не было в первоначальном списке министров, получивших от организаторов "Евровидения" приглашения на финал. Утверждается, что Регев получила приглашение лишь по особой просьбе минкульта Израиля.

Ранее сообщалось, что "Евровидение-2019" началось в Израиле.