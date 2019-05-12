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В партии Порошенко обвинили Москву в дискриминации коренных народов России 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России. Об этом говорится на сайте партии действующего президента страны.
"В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включен проект постановления №10125 "Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В частности, в заявлении упоминаются якобы притеснения прав народов Северного Кавказа, "Идель-Урала", Сибири и других регионов России. При этом подчеркивается, что Москва усилила это давление с 2014 года.
Кроме того, заявляется, что проявлениями такой политики якобы стали преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения, отсутствие справедливого и прозрачного расследования различных преступлений в отношении представителей коренных народов, препятствование правоохранительными органами проведению мирных протестов, запрет деятельности национальных обществ, организаций и движений.
Таким образом, парламентарии призывают международные организации обратить внимание на якобы нарушения прав коренных народов в России и потребовать прекратить эти нарушения.
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Комментарии74
В мире , Политика , Украина , ОБСЕ , ООН , МВД , Верховная Рада , НАТО , Москва
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