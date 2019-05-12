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В США узнали о страхе Зеленского быть втянутым в конфликт вокруг Байдена 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский боится, что его могут втянуть в американский внутриполитический конфликт, связанный с претендентом на пост главы США Джо Байденом, пишет американское издание The Washington Post.
По данным издания, в окружении Зеленского боятся, что Белый дом будет требовать у Киева провести расследование против сына Байдена — Хантера, который входил в наблюдательный совет газодобывающей компании «Буризма» экс-министра экологии Украины Николая Злочевского, сообщает «Страна» со ссылкой на The Washington Post.
На эту компанию завели дело после Майдана, но Байден тут же вмешался и потребовал уволить генпрокурора Виктора Шокина — об этом говорил сам Шокин. Его сменил Юрий Луценко, который закрыл дела против фирмы Злочевского и сына Байдена.
По мнению Белого дома, эта история должна бросить тень на главного кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года — Байден использовал служебное положение, чтобы вмешаться в дела Украины ради интересов своей семьи.
Также указывается, что многих соратников Зеленского в Белом доме считают врагами Дональда Трампа, так как во время выборов в 2016 году они открыто поддерживали Хиллари Клинтон.
Накануне адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что отменил поездку в Киев из-за возможной встречи в украинской столице с «врагами президента» и «врагами США».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом конфликте.
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Комментарии7
В мире , Видео , Украина , Юрий Луценко , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Washington Post , Деловая газета "Взгляд" , США
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