Глава МИД Франции рассказал об основных угрозах мировой безопасности

Франции Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация в мире становится всё более опасной из-за нарушений международных договоров, повышения террористической угрозы и усиления напряжённости между странами.

«Ситуация в мире становится всё более опасной… Главные принципы и основы международной жизни в настоящее время разлетаются вдребезги», — заявил Ле Дриан в интервью газете Le Parisien.

По его словам, страны перестали соблюдать международные договоры и соглашения, а также больше не уважают границы других государств.

«Систематически подвергаются сомнению положения Парижского договора по климату, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Международного договора о торговле оружием, Совместного всеобъемлющего плана действий (с Ираном. — RT) и целого ряда других (соглашений. — RT)», — сказал французский министр.

По мнению главы французского МИД, ответственность за это во многом несут Соединённые Штаты, Китай и Россия.

Кроме того, Ле Дриан выразил опасение в связи с ростом террористической активности в мире и с усиливающейся конфронтацией между странами.

Он отметил, что все эти факторы могут привести к «международной анархии».