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Глава МИД Франции рассказал об основных угрозах мировой безопасности 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация в мире становится всё более опасной из-за нарушений международных договоров, повышения террористической угрозы и усиления напряжённости между странами.
«Ситуация в мире становится всё более опасной… Главные принципы и основы международной жизни в настоящее время разлетаются вдребезги», — заявил Ле Дриан в интервью газете Le Parisien.
По его словам, страны перестали соблюдать международные договоры и соглашения, а также больше не уважают границы других государств.
«Систематически подвергаются сомнению положения Парижского договора по климату, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Международного договора о торговле оружием, Совместного всеобъемлющего плана действий (с Ираном. — RT) и целого ряда других (соглашений. — RT)», — сказал французский министр.
По мнению главы французского МИД, ответственность за это во многом несут Соединённые Штаты, Китай и Россия.
Кроме того, Ле Дриан выразил опасение в связи с ростом террористической активности в мире и с усиливающейся конфронтацией между странами.
Он отметил, что все эти факторы могут привести к «международной анархии».
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В мире , Европа , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , Le Parisien , Франция
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