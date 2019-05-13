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В ЛНР упростили выдачу российских паспортов гражданам 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
С 13 мая в ЛНР подать документы на российский паспорт можно в любом подразделении миграционной службы. До этого они работали в консультационном режиме.
Желающих получить гражданство России в республике оказалось много, отмечает телеканал "Россия 24". В местах подачи документов — большие очереди. Принятые документы отправляются в Ростовскую область. Срок рассмотрения заявления — не больше трех месяцев. Выдача паспортов будет производиться там же.
Жителей ЛНР на российскую территорию будут доставлять автобусами, для этого переход людей через границу упростят.
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В мире , Выдача паспортов в Донбассе
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