Мало пропаганды: глава Туркмении разогнал СМИ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгие выговоры председателю Туркменской государственной издательской службы Акмырату Худайбердиеву, главе комитета по телевидению Нурмаммету Гарлыеву, а также уволил директора телерадиоканала Miras Бяшима Атаева. Ранее глава государства выражал недовольство тем, что телевидение уделяет недостаточно внимания пропаганде.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор председателю Туркменской государственной издательской службы Акмырату Худайбердиеву, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Взыскание было наложено «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе серьезные недостатки», говорится в распоряжении главы государства. Строгий выговор объявлен «с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков», приводит текст документа портал «Фергана.News».

Кроме того, Бердымухамедов уволил директора телерадиоканала Miras Бяшима Атаева. Глава туркменского государственного телеканала освобожден от должности с формулировкой «за серьезные недостатки, допущенные в работе». Временно исполняющим его обязанности назначен главный редактор того же телерадиоканала Кувватберди Хеззиев.

Другим распоряжением Бердымухамедова председателю комитета по телевидению Нурмаммету Гарлыеву объявлен строгий выговор с последним предупреждением «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» и «ослабление контроля за работой телерадиоканалов». Ему предписано в кратчайший срок исправить допущенные в работе недостатки.

О характере «недостатков» не сообщается, однако известно, что туркменский президент нередко критикует чиновников, ответственных за работу государственных СМИ. В конце декабря прошлого года в ходе селекторного совещания Бердымухамедов выражал недовольство тем, что телевидение уделяет недостаточно внимания пропаганде.

Гарлыева президент наставлял, что в телепередачах должны пропагандироваться «определенные принципы», утверждаться «политические, нравственные и жизненные воззрения», разъясняться вопросы «о духовных ценностях и мироустройстве».

Кроме того, на ТВ надо активнее популяризировать духовные ценности, раскрывать суть происходящих в стране преобразований, указывал Бердымухамедов.

В прошлом месяце Бердымухамедов прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный). Ровач появился на свет в первый день 2019 года, передает ФАН.

Политик исполнил композицию собственного сочинения на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе. Музыку для трека сочинил его внук Керимгулы. Во время номера он аккомпанировал и подпевал президенту. В тексте рэп-композиции говорится, что жеребенок является провозвестником благополучия для всей страны.

Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал, что жест Бердымухамедова нельзя оценивать однозначно. Он отметил, что за выступлением скрывается двойная восточная мудрость главы государства, передает НСН.

В том же месяце международная некоммерческая организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала рейтинг свободной прессы по странам. Государством с самыми несвободными СМИ оказалась Туркмения.

В начале прошлого года власти Туркмении запретили эксплуатацию автомобилей любых цветов, кроме белого.

Официального объяснения этой меры нет, но известно, что белые машины нравятся Бердымухамедову. По крайней мере, разные объекты в республике он посещает именно на них — на нескольких видео только за 2017 год главу республики можно заметить за рулем белых кроссоверов BMW X5 и Infiniti FX35, и внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen.

Позднее стало известно, что цветовой дресс-код оказался еще жестче. Помимо темных тонов, под запретом оказались любые другие цвета, кроме белого или серебристого. По сообщениям местных жителей, машины синего, красного, зеленого и других цветов полиция требует отогнать на штрафстоянку, не давая при этом никаких объяснений. «Виновникам» либо запрещают использование машины, либо требуют ее перекрасить.

Кроме того, отмечалось особое отношение главы государства к приметам и суевериям. На этот фон ложатся действия гаишников Ашхабада, которые минувшей осенью стали останавливать водителей и требовать у них удалить из салона традиционные амулеты и талисманы, в том числе вязанные из верблюжьей шерсти веревочки «аладжа», а также надписи и игрушки. Требование подкреплялось наложением ощутимого штрафа.

Второй президент бывшей союзной республики, богатой природным газом, в 2017 году переизбрался на следующий срок (после изменений в конституции — семилетний), набрав, по официальным данным, 94,27%. Он известен не только как академик и признанный автор нескольких десятков книг, обладатель прижизненного памятника и титула «Аркадаг» (покровитель), но и как наездник и гонщик. Кадры с мероприятий, которые оппозиционное издание «Хроника Туркменистана» размещает на YouTube-канале с музыкой из кинофильмов.