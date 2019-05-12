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Порошенко назвал украинскую армию одной из сильнейших в Европе 

Российская Газета + ещё 11 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко похвалил себя, заявив, что создал одну из сильнейших армий в Европе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
За пять лет «АТО» украинская армия и усилилась, и ослабла
По его словам, когда в 2014 году он занял пост главы государства, вооруженные силы не были боеспособными.
"И за эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ на одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь Украина располагает военным потенциалом, достаточным для того, чтобы уверенно защищаться от врага", — заявил Порошенко.
Он также назвал украинских военнослужащих закаленными, выносливыми, сильными и профессиональными.
"Каждая наша встреча — важная и ценная своей откровенностью", — отметил президент.
В этой связи вспоминается целая череда обмороков, произошедших за эти пять лет во время выступлений Порошенко перед солдатами. Последний такой случай произошел буквально на прошлой неделе на праздновании Дня пехоты в Авдеевке. Порошенко рассказывал о поступающем в армию вооружении, когда одна из военнослужащих начала терять сознание, и ее подхватили стоявшие рядом в шеренге солдаты.
"Порошенко любит долго произносить речи перед выстроенными на плацу военными. И то ли от содержания этих речей, то ли от солнца, солдаты регулярно валятся в обморок", — прокомментировали инцидент в украинских СМИ.
О профессионализме созданной им армии также многое говорит случай с отказом идти в бой. Накануне, по данным Народной милиции ДНР, украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию и застрелили командира, угрожавшего им трибуналом. Мотивом для недовольства морпехов приказом стал результат предыдущей вылазки, когда четверо членов диверсионной группы получили ранения, один из них остался на поле боя и в итоге скончался, несмотря на усилия медиков ДНР.
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