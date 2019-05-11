Убийства на Майдане: прокуратура допросила Порошенко

Сотрудники Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины допросили проигравшего выборы президента страны Петра Порошенко по делу о гибели людей на Майдане в феврале 2014 года, сообщил начальник управления Сергей Горбатюк

«Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента», — пояснил силовик.

По его словам, следователи впервые допросили Порошенко еще в ноябре 2016 года, однако президент не подписал протокол.

«Если протокол не подписан, то мы не можем приобщить его к материалам уголовного дела. Несмотря на сотни напоминаний, к сожалению, с тех пор не было ни одной встречи. Каждый раз мы получали заверения, что протокол будет подписан. Три месяца назад я уже лично включился в этот процесс и писал пресс-секретарю Святославу Цеголко», — признался правоохранитель.

Он добавил, что в этот раз Порошенко был вызван повесткой как для подписания протокола, так и для нового допроса, поскольку у следователей возникли дополнительные вопросы к главе государства как к свидетелю массовой гибели людей в центре Киева в ходе государственного переворота,

Уголовное дело, по которому в качестве свидетеля проходит Порошенко, касается 18 и 19 февраля 2014 года. Столкновения между радикалами Евромайдана и противостоявшими им сотрудниками правоохранительных органов , военнослужащими внутренних войск и организованными группами противников Евромайдана возобновились в день заседания Верховной рады

В ходе этого заседания оппозиция планировала обсудить вопросы немедленного возвращения к парламентско-президентской форме правления и восстановления конституции 2004 года, а в поддержку этих требований по призыву лидеров оппозиции было организовано так называемое «мирное наступление» на Верховную раду, в котором приняли участие несколько тысяч вооруженных активистов Евромайдана, передает ФАН.

Натолкнувшись на милицейское оцепление, демонстранты, пытаясь прорваться к Верховной раде, разбили и подожгли несколько легковых автомобилей и грузовиков, которыми силовики блокировали проезжую часть, врывались в здания, жгли автомобильные покрышки, забрасывали милиционеров камнями и бутылками с зажигательной смесью; в ответ силовики использовали слезоточивый газ, водометы, бросали светошумовые гранаты.

В связи с кровопролитием в Киеве крайне обострилась ситуация на западе Украины. Здесь вновь начались захваты органов государственной власти и госучреждений. В ночь с 18 на 19 февраля только во Львове и Львовской области активистами Евромайдана было захвачено более 1170 единиц огнестрельного оружия (почти тысяча пистолетов, более 170 автоматов, ручных пулеметов и снайперских винтовок), более 18 тысяч патронов.

На следующий день СБУ объявила режим контртеррористической операции. За два дня стычек — 18 и 19 февраля 2014 года — на Майдане погибли 29 человек, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.

В апреле нынешнего года Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о госизмене против украинских властей. Среди фигурантов — глава минобороны Степан Полторак, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий.

Как говорилось в сообщении, в начале февраля адвокаты передали спецслужбе материалы, касающиеся событий 2014 года. По их мнению, эти документы доказывают, что действующие власти причастны к ряду преступлений.

Кроме действующих политиков Полторака и Турчинова, по делу проходят еще несколько бывших государственных деятелей Украины, включая экс-главу СБУ Валентина Наливайченко и экс-премьера Арсения Яценюка

Надежда Савченко заявила, что видела, как нынешний спикер Рады Андрей Парубий в 2014 году во время «евромайдана» привел снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева.

По словам экс-военнослужащей ВСУ, украинская власть преднамеренно блокирует расследование преступлений во время «майдана», так как многие ее представители причастны к противоправным действиям.

«Расстрелы на Майдане и то, что люди уже пятый год ждут расследования, никогда не будут расследованы… Лично я давала показания (на следствии), что (нынешний генпрокурор Украины Юрий) Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, обещал, что будет на Майдане оружие», — сказала парламентарий.

По ее словам, она видела, как приезжал синий микроавтобус, из которого выходили люди с оружием.