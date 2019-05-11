В настоящее время информации о том, куда будет отправлена россиянка, пока нет.
Россиянка Мария Бутина, заключенная в США, была переведена из тюрьмы в Александрии на территории штата Виргиния. Соответствующее сообщение было опубликовано в уведомлении официальной тюремной базы США.
Уточняется, что это произошло в пятницу, 10 мая.
«Эта электронная рассылка сообщает, что Мария Бутина была переведена из-под (юрисдикции — прим. ред.) офиса шерифа Александрии 10 мая 2019 года», — цитирует уведомление РИА Новости.
В настоящее время информации о том, куда будет отправлена россиянка, пока нет.
Напомним, ранее Бутину, которую в США обвиняют в незаконной работе на правительство РФ, осудили на 18 месяцев. Суд постановил депортировать осужденную на территорию России после отбытия ею наказания.