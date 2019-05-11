В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России , которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.

«В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме», — заявил Ермаков.

Он подчеркнул, что «Вашингтон грубейшим образом нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН , которое чётко и однозначно требует от США обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН представителям или должностным лицам государств-членов ООН, а также выдачу виз „безвозмездно и в возможно короткий срок“.