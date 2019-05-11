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В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.
«В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме», — заявил Ермаков.
Он подчеркнул, что «Вашингтон грубейшим образом нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, которое чётко и однозначно требует от США обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН представителям или должностным лицам государств-членов ООН, а также выдачу виз „безвозмездно и в возможно короткий срок“.
В конце апреля в российском МИД заявили, что США манипулируют визовыми процедурами, препятствуя участию России в работе ООН.
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В мире , Политика , МИД , ООН , США
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