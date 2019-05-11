США призывают Венгрию решать с Украиной споры о языке без вмешательства НАТО

Соединенные Штаты Америки обратились к Венгрии с призывом решать с Украиной проблемы вокруг закона об образовании напрямую по дипломатическим каналам, не втягивать в этот спор НАТО и вести себя более ответственно по данному вопросу. Об этом СМИ сообщил высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.

Как уточнил представитель администрации, Соединенные Штаты беспокоит тот факт, что Венгрия пытается вынести спор с Украиной на международный уровень, в связи с чем США призвали Венгрию решать все вопросы по дипломатическим каналам и напрямую с властями в Киеве.

Напряженность в отношениях Венгрии и Украины возникла на фоне дискуссий о законе об образовании, принятом на Украине и существенно сокращающем возможном возможность обучения на языках национальных меньшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года, напоминает РИА Новости. Закон будут вводить в действие поэтапно вплоть до 2020 года. Правительства ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что данный закон нарушает права национальных меньшинств на Украине. Москва также считает, что закон об образовании нарушает международные обязательства Киева и конституцию.