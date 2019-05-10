Порошенко рассказал о своём допросе в Генпрокуратуре

Действующий президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что был допрошен следователями Генпрокуратуры Украины по делу о событиях на «майдане» в 2014 году.

«Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников революции достоинства на майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны», — написал Порошенко в Twitter.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура вызвала Порошенко на допрос 7 мая по делу о «майдане». Действующий глава государства на него не явился.

В надзорном ведомстве отметили, что в случае повторной неявки на допрос прокуратура будет просить суд оштрафовать Порошенко.