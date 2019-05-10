Действующий президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что был допрошен следователями Генпрокуратуры Украины по делу о событиях на «майдане» в 2014 году.
«Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников революции достоинства на майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны», — написал Порошенко в Twitter.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура вызвала Порошенко на допрос 7 мая по делу о «майдане». Действующий глава государства на него не явился.
В надзорном ведомстве отметили, что в случае повторной неявки на допрос прокуратура будет просить суд оштрафовать Порошенко.
Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины готов повторно предоставить показания. Также СМИ сообщили о согласии Порошенко прийти на допрос в Генпрокуратуру.