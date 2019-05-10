На празднование Дня ДНР прибудут делегации из 17 стран

Франции и Германии. Праздничное мероприятие посетят, в том числе, представители США

Делегации из 17 стран прибудут в самопровозглашенную ДНР на празднование дня республики, который отмечается 11 мая. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД ДНР.

Ведомство уточняет, что в республику прибудут делегации из РФ, ЛНР, Южной Осетии, Абхазии, а также политические и общественные деятели из Италии, Франции, Бельгии, Сербии, Германии, Австрии, Норвегии, Финляндии, Чехии, Словакии, Турции, Сирии и США.

Напомним, 11 мая 2014 года в Донецкой области прошел референдум о самоопределении региона, который организовали сторонники федерализации. Как сообщает ЦИК ДНР, в голосовании участвовали свыше 2,5 миллиона человек. За самостоятельность Донецкой области тогда высказались 89,7% проголосовавших граждан.