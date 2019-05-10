Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На празднование Дня ДНР прибудут делегации из 17 стран 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Праздничное мероприятие посетят, в том числе, представители США, Франции и Германии.
Делегации из 17 стран прибудут в самопровозглашенную ДНР на празднование дня республики, который отмечается 11 мая. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД ДНР.
Ведомство уточняет, что в республику прибудут делегации из РФ, ЛНР, Южной Осетии, Абхазии, а также политические и общественные деятели из Италии, Франции, Бельгии, Сербии, Германии, Австрии, Норвегии, Финляндии, Чехии, Словакии, Турции, Сирии и США.
Напомним, 11 мая 2014 года в Донецкой области прошел референдум о самоопределении региона, который организовали сторонники федерализации. Как сообщает ЦИК ДНР, в голосовании участвовали свыше 2,5 миллиона человек. За самостоятельность Донецкой области тогда высказались 89,7% проголосовавших граждан.
ТК «Звезда»: последние новости
Военный корабль США зашел в территориальные воды Венесуэлы Генпрокуратура Украины допросила Порошенко СМИ: команда Зеленского подготовила указ о роспуске Рады
В мире , МИД , Германия , США , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Принято решение о допэкспертизе причины смерти Доренко
Умер самый пожилой мужчина России2
Турция может отказаться от покупки С–400156
Участники «Бессмертного полка» в Москве удивили Путина74
Дочери Доренко чуть не подрались с его женой на кладбище53
Видео
Зеленский ждет тайных гостей из США
В мире США
Небеса разверзнутся: Москву смоет ливнем
Погода Статьи
Зеленскому предложили новую дату инаугурации
В мире Украина
Названы дата и место прощания с Доренко
Общество
«Просто бесит»: Ивлеева атаковала Бузову
Шоу-бизнес Статьи
Дочери Доренко чуть не подрались с его женой на кладбище
Общество
«У меня есть факты»: дочь Доренко обратилась в полицию
Общество
Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта
В мире Украина
Путин отреагировал на смерть Доренко
Политика Общество
После смерти Доренко в его семье разгорелся скандал
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение