Власти Украины намерено лишили 6 миллионов граждан права проголосовать на президентских выборах, считает председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать за будущего президента, это составляет от одной шестой до четверти населения 42-миллионной страны.
"Как бы ни оценивали легитимность президентских выборов, мы должны исходить из того, что фактически 6 миллионов украинских граждан были лишены конституционного права выбора. Киевская власть умышленно сделала так, чтобы эти люди не проголосовали. И об этом молчать нельзя", — написал Медведчук в микроблоге Twitter.
Как бы ни оценивали легитимность президентских выборов, мы должны исходить из того, что фактически 6 млн украинских граждан были лишены конституционного права выбора. Киевская власть умышленно сделала так, чтобы эти люди не проголосовали. И об этом молчать нельзя. pic.twitter.com/ZfqaZyWIu0— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) May 10, 2019
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Во нем приняли участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.