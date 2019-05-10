Как бы ни оценивали легитимность президентских выборов, мы должны исходить из того, что фактически 6 млн украинских граждан были лишены конституционного права выбора. Киевская власть умышленно сделала так, чтобы эти люди не проголосовали. И об этом молчать нельзя. pic.twitter.com/ZfqaZyWIu0— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) May 10, 2019