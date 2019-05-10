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Киев лишил шесть миллионов украинцев права голоса, заявил Медведчук 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Украины намерено лишили 6 миллионов граждан права проголосовать на президентских выборах, считает председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать за будущего президента, это составляет от одной шестой до четверти населения 42-миллионной страны.
"Как бы ни оценивали легитимность президентских выборов, мы должны исходить из того, что фактически 6 миллионов украинских граждан были лишены конституционного права выбора. Киевская власть умышленно сделала так, чтобы эти люди не проголосовали. И об этом молчать нельзя", — написал Медведчук в микроблоге Twitter.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Во нем приняли участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Лукашевич , ОБСЕ
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